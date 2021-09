Pontremoli, in arrivo il contributo alle biblioteche per gli acquisti nelle librerie indipendenti

PONTREMOLI – C’è anche il Comune di Pontremoli tra i beneficiari della misura prevista dal decreto del Ministro della Cultura n. 191 del 24 maggio 2021 di riparto del “Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali”, concernente il sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria. Un bel risultato di cui potranno godere tutti i fruitori della Biblioteca “Camillo Cimati” di Pontremoli, oggi trasferita nel cuore culturale della Città, all’interno del Palazzo del Tribunale, nella suggestiva cornice di piazza della Repubblica.

Un contributo ammontante a € 9.204,87 da destinare all’acquisto di libri, che va a sommarsi al contributo di euro 10.001,90, ottenuti nell’anno 2020 sempre dal Ministero della Cultura, che andranno ad arricchire ulteriormente la Biblioteca che mai come oggi, grazie alla sua nuova ubicazione, diviene un vero e proprio punto di riferimento per la Città del libro e per tutti gli eventi collaterali che ogni anno vengono organizzati: dai Premi Bancarella, alla presentazione di opere, ai convegni, all’allestimento di mostre ed esposizioni e altre performance artistiche.

Un bel risultato che va quindi ad aggiungersi a tutti quelli raggiunti dall’Amministrazione nell’ambito culturale e turistico della Città, dando così un senso ancor più concreto e compiuto al legame che questa detiene con il libro e la lettura in tutte le sue forme.

La Città del Libro: sia come impegno nella propria divulgazione della lettura con momenti ad hoc, sia nella sua volontà di voler portare alla continua attenzione di tutti, con simboli visivi, quanto il libro sia l’identità della città, come dimostrato anche dalla recente installazione che simboleggia anche l’accoglienza nella città.