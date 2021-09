MASSA-CARRARA – Fabio Bordigoni, ex capitano della squadra di matematica del liceo scientifico “Marconi” di Carrara, centra il suo ultimo e più difficile obiettivo ed entra alla Scuola Normale Superiore di Pisa per il corso di laurea in Matematica, risultando primo in classifica al concorso di ammissione per la classe di Scienze.

«La Scuola Normale – spiega Giuseppe Pezzica, docente del “Marconi” – è da sempre la scuola di eccellenza numero uno in Italia, e all’interno della Normale di certo la materia di concorso più difficile in assoluto è quella di Matematica, questo perché in Italia è ormai molto sviluppata la selezione dei migliori giovani in questo settore, grazie in particolare alle Olimpiadi di Matematica e al nutrito staff che gli sta dietro costituito perlopiù da ex normalisti». Bordigoni è massese, ma alla fine delle medie aveva deciso di iscriversi al “Marconi” per potersi allenare con i MathGuys del liceo di cui poi è diventato capitano e leader della squadra negli ultimi anni.

Foto 2 di 2



«Ma più che grandissima è veramente unica l’impresa di Fabio – prosegue il professore – che è risultato primo assoluto di tutta la classe di scienze grazie a una superlativa prova non solo di matematica, ma anche di fisica, lasciandosi dietro sia il forte matematico pisano Matteo Gori del Dini di Pisa arrivato secondo, che soprattutto il fortissimo friulano Matteo Poletto che si presentava come il più forte tra i matematici italiani e decimo su scala mondiale, ma classificatosi solo al quinto posto in Normale a causa di una prova di fisica un po’ deludente. Complimenti vivissimi al nostro Fabio che oggi va ad affiancare gli altri ormai numerosi ex campioni del Marconi che sono riusciti prima di lui nell’impresa di entrare in Normale».