MASSA-CARRARA – In una conferenza stampa tenutasi questa mattina, 8 settembre, a Palazzo Ducale, il presidente della provincia di Massa-Carrara Gianni Lorenzetti ha presentato il piano degli interventi per l’edilizia scolastica con i relativi bandi a cui la Provincia ha partecipato per accedere ai fondi stanziati dal Miur, anche a seguito dell’approvazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr). Proprio con l’approvazione del Pnrr sono infatti arrivate alcune importanti modifiche al decreto 13 dell’8 gennaio 2021 con il quale lo Stato assegnava alla Provincia due milioni e duecentonovantacinque mila euro da utilizzare per i lavori di manutenzione in 2 istituti massesi e 2 carraresi: il Meucci (officine e laboratori) e il Pascoli a Massa e il Montessori e il Tacca (officine) a Carrara. I fondi assegnati con il decreto avevano lasciato un residuo di oltre un milione di euro rispetto alla legge di bilancio del 2019.

Già ad aprile 2021, la Provincia di Massa-Carrara aveva effettuato una richiesta formale per entrare in possesso dei fondi residui, con la volontà di utilizzarli per la realizzazione di un intervento all’Istituto Pacinotti Belmesseri di Pontremoli. Richiesta accolta, come dicevamo, grazie all’approvazione dei fondi del Pnrr. Una richiesta a cui vanno aggiunti oltre 4 milioni di euro che arriveranno sempre dal Miur grazie al decreto 62 del marzo 2021 per la realizzazione di interventi riguardanti edifici scolastici per adeguamenti strutturali-impiantistici e completamenti di lavori al fine di avere lotti autonomi e funzionanti. Per questi fondi la Provincia aveva canditato l’adeguamento sismico del Liceo Rossi di Massa, il completamento dell’edificio del Liceo Da Vinci/Pacinotti di Villafranca e la manutenzione straordinaria completata con la copertura totale dell’edificio del Liceo Leopardi di Aulla. Progetti approvati in toto e che potranno quindi essere portati a compimento con le risorse richieste.

Ma non è tutto qui. A gara la Provincia di Massa-Carrara ha ancora alcuni importanti progetti che dovranno essere approvati entro il prossimo 6 novembre. Stiamo parlando della demolizione e ricostruzione del blocco aule del cortile interno dell’Istituto Tacca di Carrara, la demolizione e la ricostruzione della palazzina delle aule dell’Istituto Zaccagna di Carrara, ma, soprattutto, un intervento da oltre dieci milioni di euro (10.600.000 per la precisione) per l’adeguamento normativo e la manutenzione straordinaria dell’edificio dell’Istituto alberghiero Minuto di Marina di Massa.

L’intervento all’alberghiero è un adeguamento sismico, che prevede la realizzazione di un nuovo scheletro strutturale a rinforzo della struttura esistente. L’estetica e la morfologia dell’edificio non saranno modificate in quanto l’edificio rientra per rilevanza ed età tra gli edifici sottoposti a vincolo monumentale e quindi soggetti alla tutela della Soprintendenza di Lucca. Per questo motivo il nuovo telaio sarà impercettibile dall’esterno e si pone come obiettivo quello di non alterare gli spazi interni della scuola impattando al minimo; il nuovo telaio sarà connesso sia alla struttura esistente sia alla pareti perimetrali in modo da alleggerire e ripartire i carichi strutturali. La messa in sicurezza della parte strutturale permetterà di riaprire quelle parti della scuola che al momento erano state chiuse per mancanza delle condizioni di sicurezza. La procedura di gara è in corso, è stata pubblicata tramite la Cuc di Forte dei Marmi e la presentazione delle offerte è prevista per il prossimo 15 settembre. Gli interventi previsti nel fabbricato in oggetto consistono quindi principalmente: nuove fondazioni; realizzazione di un nuovo scheletro strutturale; rafforzamento della copertura.