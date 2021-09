Panigacci che passione: in arrivo la seconda edizione della Panigalonga

PODENZANA – Dopo il grande successo della prima edizione del 2019, domenica 3 ottobre 2021 torna la Panigalonga a Podenzana (Massa-Carrara). Non solo una passeggiata enogastronomica, ma un vero e proprio evento con protagonista il Panigaccio di Podenzana in un’edizione rinnovata e ricca di sorprese. Questa nuova edizione coinvolge ulteriormente i partecipanti catapultandoli dalla leggenda alla realtà, con modifiche al percorso e dei luoghi da visitare, facendoli diventare attori protagonisti di un cammino a dir poco fantasioso.

I marciatori partiranno suddivisi in gruppi dalle 09.45 alle 12.30 dal Parco del Gaggio per farvi ritorno alla

conclusione di un percorso ad anello di 12 km, passante per diversi borghi del territorio di Podenzana. Durante le soste si potranno degustare diverse pietanze della tradizione e soprattutto il piatto tipico del luogo: l’originale Panigaccio di Podenzana, preparato in tutte le sue diverse varianti dalla Pro loco di Podenzana, il Ristorante B&B Da Gambin, l’Albergo Ristorante Mirador, il Ristorante La Gavarina d’Oro, il Ristorante I Tre Archi da Casale e il Laboratorio La Taverna Lunigianese. Le iscrizioni termineranno il 27 settembre per un numero massimo di 600 partecipanti.

Per promuovere la manifestazione, sabato 11 settembre il Castelletto di Podenzana ospita l’evento “PANIGALONGA vita” di formazione sulla corretta alimentazione a contatto con la natura, durante la quale verrà presentata la Panigalonga 2021 Dalla Leggenda alla… Realtà, che si concluderà con un apericena a base di panigacci.

“PANIGALONGA vita” SABATO 11 SETTEMBRE 2021

Programma

17:30 Presentazione del sindaco di Podenzana Marco Pinelli

17:50 “Benessere alimentare” dott. Domenico Tricò ricercatore in medicina interna università di Pisa

18:00 “Ben-essere che nutre” dott.ssa Simona Adorni psicoterapeuta

18:10 “Vivere il mio tempo” dott. Massimiliano Compagnone psicologo

18:20 Dibattito

18:30 Presentazione Panigalonga 2021

19:00 Apericena a base di panigacci con musica folk popolare

Per informazioni e iscrizioni alla Panigalonga 2021 Dalla Leggenda alla… Realtà www.panigalonga.it