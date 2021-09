Lo sport è salute, così Tresana riparte col benessere fisico

TRESANA – Sabato 11 settembre si terrà, nel Parco Fiera di Barbarasco (Massa-Carrara), un pomeriggio dedicato allo sport: «Lo sport è salute, ripartiamo in sicurezza! è una manifestazione che vuole portare un messaggio positivo – sottolinea la delegata alla sanità e alla politiche sociali del Comune di Tresana, Sara Tacchini – perché il benessere fisico favorisce anche la gestione di momenti di stress come quello che, da più di un anno, stiamo vivendo».

Interverranno Francesca Faggioni che presenterà i suoi corsi di zumba alle ore 16.30, Lunidanza di Luciana Pratici, pronta anch’essa ad una nuova stagione, con una esibizione alle ore 17, e Cycling Group Team Lunigiana, di Alessio Signanini, reduce dai recenti successi estivi, in pista alle ore 18. Interventi musicali di Nikki, che si esibirà in alcune cover degli 883. Organizza la giornata l’associazione Pro Loco Tresana in collaborazione con Le mie Radici e con il patrocinio del Comune di Tresana. «Ci tengo a ringraziare le associazioni – prosegue Sara Tacchini – vero e proprio motore della nostra Comunità.»