Forno senza assistenza medica, il sindaco: «Vicino agli abitanti. Regione e Asl intervengano»

MASSA – “Mai come in questo ultimo anno e mezzo, abbiamo constatato quanto sia fondamentale una sanità territoriale in grado di offrire assistenza e vicinanza al cittadino; la dismissione di strutture ed ambulatori, soprattutto quando si tratta di zone periferiche e di aree montane, credo sia una grave perdita che non soltanto indebolisce il sistema sanitario locale, ma in generale quelle aree che fin troppo spesso in passato sono state svuotate di servizi importanti arrecando disagi alla popolazione”. Sono le parole del sindaco di Massa Francesco Persiani riguardo alla problematica dell’ambulatorio di Forno, il paese che a fine anno resterà senza assistenza medica. “Voglio ribadire di essere vicino agli abitanti nel portare avanti la loro mobilitazione per mantenere un presidio medico in paese – sottolinea Persiani -, continuando così garantire un servizio essenziale non solo per Forno, ma anche per gli altri borghi della montagna. Ho raccolto l’appello della cittadinanza, dando loro massima disponibilità dell’amministrazione comunale per quanto nelle nostre competenze, nel trovare una soluzione nel più breve tempo possibile. Credo sia doveroso evitare che il paese montano sia privato di un punto di assistenza medica ed è per questo che, a mia volta, rivolgo caldamente l’invito alla Regione Toscana e all’azienda Usl Toscana Nord Ovest invocandone un intervento di positiva risoluzione. Un invito che vuole sollecitare gli enti competenti ad un ampliamento dei servizi sanitari territoriali”.

“Per quanto riguarda la campagna vaccinale – prosegue il primo cittadino – ho espressamente chiesto che il camper, iniziativa che ha ottenuto un buonissimo riscontro già sulla costa, sia programmato anche per le nostre zone montane. Se si parla di sanità, l’amministrazione comunale è sempre stata in prima linea e non si è mai sottratta nel fornire il proprio contributo affinché sia assicurata la massima e più capillare assistenza alla cittadinanza. Abbiamo messo in campo molte idee, ma le nostre proposte hanno necessità di essere accolte da un interlocutore, ovvero la Regione Toscana da cui devono arrivare risposte”.

“Non da ultimo – chiude Persiani -, le attendiamo sulla realizzazione di un nuovo, e maggiormente idoneo, distretto socio-sanitario, per il quale a più riprese ho interpellato e sollecitato i due enti, valutando differenti alternative. E’ una struttura che la città di Massa richiede da anni ed ora non più rinviabile. A maggior ragione, presentandosi l’opportunità di intercettare i fondi del Pnrr e Recovery fund. Auspico che Regione ed Asl forniscano quanto prima informazioni sicure sull’elaborazione del progetto della futura Casa della Salute di Massa, per un investimento che va nella direzione di un rafforzamento della rete sanitaria territoriale”.