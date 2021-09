Il comitato “No Variante Aurelia”: «Alla politica serve il coraggio di abbandonare un progetto vecchio e costoso»

MASSA – Dopo le richieste di chiarezza sul progetto Variante Aurelia da parte della consigliera del Movimento 5 Stelle Luana Mencarelli (qui), sull’argomento tornano dal comitato nato proprio per contrastare il progetto del Comune di Massa, ripercorrendo innanzitutto un po’ di storia: “Il progetto è stato pensato negli anni settanta – spiegano -, ripreso nei primi anni duemila, dopo diverse bocciature degli stessi tecnici comunali. Nel frattempo, le amministrazioni comunali che si sono susseguite dagli anni 90 hanno autorizzato lo sviluppo e l’espansione dell’area interessata (case, negozi, servizi, aree commerciali e artigianali) e realizzato rotonde al posto dei semafori, di dimensioni relative allo spazio disponibile, quindi non adatte a convogliare il traffico di una strada extraurbana come la Variante Aurelia. Tutta la zona Stazione – Via Carducci è diventata di fatto: “centro città”, anzi centro pulsante della città, con conseguente traffico già intenso ogni giorno a tutte le ore, con lunghe code in entrambe le direzioni nelle ore di punta. Quindi è evidente il cambiamento dello scenario della città che fa decadere l’obiettivo principale della Variante: non attraversare il centro città”.

“Il Comune di Massa – proseguono dal comitato “No Variante Aurelia” – per redigere l’ultimo PUT-PUM (Piano del traffico e mobilità), aveva richiesto uno studio di analisi all’Università di Pisa, che produsse diversi scenari da cui si evince che la realizzazione della Variante Aurelia non avrebbe portato benefici alla mobilità e sicurezza, ma avrebbe impattato negativamente per inquinamento acustico e atmosferico su una area più vasta del tracciato esistente, oltre a devastare una zona verde della città. Purtroppo alcuni scenari proposti da quello studio sono stati occultati, ma le stesse conclusioni sono presenti anche nelle relazioni tecniche di ANAS: per questo vari uffici della Regione sono intervenuti con parere critico. Ad oggi, perse le tracce dei progetti della Intera Opera, ANAS sta portando avanti l’iter per la realizzazione del solo 1° lotto (cosidetta “Variantina”) che dall’OPA termina in prossimità del cimitero di Turano, richiedendo la Valutazione Ambientale al Ministero della Transizione Ecologica, senza valutare l’impatto dell’intero tracciato e degli eventuali collegamenti”.

“Questo procedimento – sottolineano dal comitato – porta con sé quindi una contraddizione enorme: valutare solo una parte e non l’intera opera, così paradossalmente potremmo avere valutazioni incongruenti per le diverse parti dello stesso progetto. I cittadini che vivono il territorio hanno sollevato diverse obiezioni al progetto ANAS e presentato osservazioni al Ministero, molte sovrapponibili e riscontrate nel parere critico della Regione (pubblicato successivamente). La richiesta di chiarezza avanzata dal sig. Bugliani deve per forza rispondere ai quesiti: per non creare una “nuova anomalia”: ha senso costruire una Variante Aurelia che attraversa il centro città, devastando una delle aree verdi rimaste? Qual è la ragione di valutare solo il 1° lotto senza avere definito intero Progetto della Variante Aurelia? (mancano lotto 2 e lotto 3)?”

“Visto la nuova attenzione alla tutela dell’ambiente – chiudono i rappresentanti del comitato – le prospettive e la volontà di transizione ecologica, alla politica serve il coraggio di abbandonare un progetto vecchio e non più attuale, costoso in termini economici e ambientali. Serve coraggio di cercare un progetto verde migliore per tutti i cittadini di Massa: le soluzioni ci sono”.