Parte il progetto ambientale di Fosdinovo: piantare nuovi alberi. Al via la raccolta fondi

FOSDINOVO – E’ partita la raccolta fondi promossa dal Consorzio di Bonifica assieme al Comune di Fosdinovo, per realizzare un progetto importante dedicato all’ambiente: piantare nuovi alberi. La raccolta è libera e tutti possono aderire con una donazione sul sito eppela.com/unalberoinpiu

Alla fine della calura estiva riparte il progetto del Consorzio 1 Toscana Nord “un albero ogni nuovo bimbo”, realizzato assieme alle amministrazioni comunali dei territori toscani in cui opera l’Ente di Bonifica.

Dopo le piantumazioni primaverili che hanno visti protagonisti i comuni di Vicopisano, Capannori e Bientina, è il Comune di Fosdinovo ad aver aderito all’iniziativa per la messa a dimora di altre cento piante che abbelliranno la frazione di Giucano e contribuiranno ad assorbire anidride carbonica per il bene del Pianeta. L’obiettivo del Consorzio è arrivare a 1000 piantumazioni entro la fine del 2021, una scelta in linea con le attività istituzionali dell’Ente per combattere gli effetti dei cambiamenti climatici che sono il primo elemento di rischio per la sicurezza idrogeologica.

«Siamo fermamente convinti che dobbiamo mettere in campo ogni azione possibile per contrastare i cambiamenti climatici, che sono estremamente dannosi per la nostra attività. In questo senso la piantumazione di nuovi alberi è una attività fortemente raccomandata dalla comunità scientifica, agendo direttamente sulla riduzione delle emissioni di gas serra. – Spiega il Presidente del Consorzio Isamele Ridolfi – In questi giorni è partita la collaborazione con il Comune di Fosdinovo per riqualificare un’area della frazione di Giucano, che arricchiremo con 116 nuovi alberi. Piantare alberi è una soluzione accessibile e flessibile che permette di orientarci verso economie più pulite e resistenti ai cambiamenti climatici.»

“Un albero in più per Giucano, più ossigeno per tutti”, è il nome del progetto che vede in prima linea la comunità locale, ma anche tutti i cittadini che desiderano donare un albero per la causa. La raccolta fondi appena avviata è infatti partecipata ed estesa a chiunque voglia essere parte di questo movimento strettamente legato all’ambiente e alla bellezza.

Il sistema utilizzato è quello del crowdfunding, ovvero della raccolta fondi libera e spontanea partecipata, alla quale chiunque può contribuire con una piccola donazione attraverso il portale eppela.com/unalberoinpiu

Sul sito si può scegliere quale albero donare, un noce, un glicine, un corbezzolo o una qualunque pianta. In cambio si ricevono ringraziamenti e, per le donazioni più grandi, verrà apposta una targhetta personalizzata con il nome del donatore.

«Il nostro Comune ha aderito subito e volentieri al bellissimo progetto del Consorzio, accolto con con grande entusiasmo dai cittadini della frazione di Giucano, a cui abbiamo presentato l’iniziativa in anteprima. – dice la Sindaca di Fosdinovo Camilla Bianchi – Siamo convinti che un albero salverà il mondo e volevamo essere parte di questo cambiamento positivo.»

Pensare globale agire locale è il concetto che ispira tutte le azioni che il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord sta mettendo in campo per migliorare le condizioni del Pianeta. Un fitto programma di azioni raccolto nel Piano triennale per l’ambiente che l’Ente ha pubblicato e al quale si attiene per dare concretezza agli intenti espressi con la Dichiarazione di Emergenza Climatica.