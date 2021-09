«Entro fine anno il paese di Forno rimarrà senza medici. Inaccettabile»

MASSA – “Non è accettabile che a fine anno il paese di Forno rimanga senza assistenza medica. Interesserò il Consiglio regionale”. Lo annuncia il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, che ha ricevuto la segnalazione dal coordinatore provinciale Marco Guidi e dal capogruppo di Massa Alessandro Amorese.

“I cittadini hanno lanciato un appello presentando 700 firme al sindaco Persiani, un appello che come consigliere regionale ho il dovere di raccogliere portandolo nelle sedi competenti. Entro la fine dell’anno i due medici di famiglia, che hanno l’ambulatorio nel paese montano, andranno in pensione e di fatto il paese rimarrà privo di assistenza sanitaria. I mesi per trovare una soluzione sono pochi e i cittadini hanno diritto ad avere una risposta chiara. Forno deve avere il suo medico, la montagna non può essere svuotata di un servizio essenziale”.