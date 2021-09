Anpi Montignoso: «vicinanza agli operai di Gkn che lottano contro i licenziamenti»

MONTIGNOSO – Pubblichiamo la lettera di Anpi Montignoso in cui si schiera al fianco dei lavoratori di GKN.

“La sezione ANPI di Montignoso, esprime la sua vicinanza agli operai e alla loro lotta contro i licenziamenti per la difesa del posto di lavoro. La loro è la lotta di tutti gli antifascisti, di tutti coloro che hanno a cuore le sorti delle classi lavoratrici nella continuità dei valori della Resistenza. Esprime profonda preoccupazione per il continuo attacco alle conquiste dei lavoratori e agli spazi democratici conquistati con dure lotte dal movimento operaio del nostro paese. Difendere il posto di lavoro, esigere che sia svolto in salute e sicurezza, allargare l’agibilità democratica dei lavoratori all’interno delle aziende e nella società, deve essere considerato un obiettivo di tutte le forze antifasciste. La nostra sezione, onora i partigiani e le partigiane che combatterono per un mondo migliore e per l’emancipazione dei lavoratori, ricordando i loro compagni delle brigate di Firenze, “Potente”, “Gracco”, “Sugo”, “Fanciullacci” e tanti altri combattenti. Sappiamo che da loro avete raccolto la parola d’ordine “Insorgiamo!”, dimostrando una memoria storica che i vari e diffusi revisionismi storici non sono riusciti a cancellare dalla mente e dai cuori dei lavoratori. La nostra sezione è al vostro fianco, nello spirito e nei valori della Resistenza antifascista.”