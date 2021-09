Scuola Comunale di Musica, il Comune di Carrara cerca docenti: ecco il bando

CARRARA – Il Comune di Carrara ha indetto una procedura comparativa pubblica per titoli finalizzata al conferimento di incarichi professionali di docente presso la Scuola Comunale di Musica per lo svolgimento delle attività didattiche per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Per ciascuna materia di insegnamento è necessario produrre una singola domanda documentata: in caso di presentazione di più domande, ognuna dovrà essere corredata della relativa documentazione.

Redatte in carta libera utilizzando l’apposito modello, le domande dovranno essere indirizzate al Dirigente del Settore Attività Produttive, Cultura e Biblioteca, Servizi Educativi e Scolastici, riportando sul frontespizio della busta la dicitura “Avviso pubblico per incarichi professionali per attività didattiche della Scuola comunale di Musica “Città di Carrara” e indicando il tipo di insegnamento. Dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Carrara – Piazza 2 giugno 1, Carrara, entro e non oltre le ore 12:30 del 22 settembre 2021, pena esclusione: il termine indicato è da considerarsi perentorio e nel caso di invio tramite posta raccomandata non farà fede il timbro postale. Entro la stessa data di scadenza, le domande, corredate dagli allegati, possono essere trasmesse anche tramite posta certificata all’indirizzo comune.carrara@postecert.it , oppure consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Carrara, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

Per informazioni è possibile contattare l’U.O. Sistema Museale, Servizi e Attività Artistiche e Culturali ai numeri 0585/641297, 0585641487 o scrivere una mail ilaria.tusini@comune.carra.ms.it sandra.botti@comune.carrara.ms.it. L’avviso e il modello di domanda sono scaricabili sul sito del Comune all’indirizzo web.comune.carrara.ms.it