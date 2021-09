La Madonna delle Grazie in pellegrinaggio

PONTREMOLI – Da centinaia di anni la popolazione di Groppoli (Massa-Carrara) l’otto settembre saliva il colle del Costello dove nel piccolo Oratorio era custodita la statua della Madonna delle Grazie. Andavano per venerare, ringraziare e chiedere l’intercessione della Vergine per tutte le necessità delle loro famiglie e della comunità groppolese. Per anni questa dell’otto settembre, insieme a San Lorenzo a Gavedo, è stata anche la sagra principale del Paese. Poi lo sviluppo urbanistico di Groppoli ha tolto spazio e la sagra si è ridotta a poca cosa.

Ma la festa religiosa in onore della Madonna è rimasta nel cuore della gente e la partecipazione alla Messa e alla processione è sempre stata significativa. Ora con tutte le limitazioni imposte dall’emergenza Covid è diventato impossibile celebrare nel piccolo Oratorio e allora si è pensato di portare la Statua della Madonna tra le case e di celebrare la Santa Messa nella Chiesa parrocchiale. Così il 6 e 7 settembre la Statua percorrerà le strade del paese e farà sosta in sette piazzali, dove si reciteranno alcune preghiere e dove il parroco impartirà la benedizione alle case.

Il giorno 6 dalle 17,30 sosterrà: nei piazzali dell’Oratorio, della Posta, della Fontana e nella Piazza del Piano.

Il giorno 7 dalle 17,30 sosterrà: nei piazzali Calani, San Benedetto e Talavorno. Infine il giorno 8 sempre alle 17,30 sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa parrocchiale a cui seguirà la processione al cimitero e la benedizione.

E considerato che l’8 settembre è la festa liturgica della Natività di Maria, quindi il compleanno della Madonna, la ricorrenza sarà festeggiata anche distribuendo dei piccoli dolci benedetti .