Il campo sportivo di Ca’ di Cecco a Pariana affidato ad Agea: «Impianto tornerà decoroso»

MASSA – La gestione e l’utilizzo del campo sportivo di Ca’ di Cecco in località Pariana, a Massa, è stato affidato all’associazione apuana di giovani esploratrici ed esploratori A.G.E.A.odv presieduta da Antonietta Bertucelli.

L’amministrazione comunale massese, tramite l’assessorato allo Sport di Paolo Balloni, ha disposto fino alla fine del 2023, l’affidamento del campo che si trova nella frazione montana ad Agea sulla base del progetto di gestione da questa presentato che prevede la riqualificazione e la manutenzione della struttura per renderla agibile per attività educative e ludico-sportive non agonistiche, indirizzate prevalentemente ai bambini della scuola primaria per promuovere la conoscenza della natura e del territorio comunale.

Agea si è impegnata a riqualificare a proprie spese gli interni della struttura, in particolare l’impianto elettrico ed idraulico, ad imbiancare e sanificare; a mantenere e prendersi cura degli esterni con il taglio periodico dell’erba, il ripristino della recinzione, delle porte d’accesso, del lavatoio e del servizio igienico adiacente. L’associazione ha in programma utilizzare la parte terminale del campo al di fuori dell’area sportiva per attività estive di educazione dei ragazzi al contatto con la natura, per ospitare gruppi scout anche con pernottamento in tenda creando aree ombrose con gazebi mobili e posa di alberi. Agea inoltre si impegna a concedere l’uso del campo sportivo ad organizzazioni e gruppi di volontariato costituiti nella zona, a rendere disponibile la struttura per attività di Protezione civile, posto appoggio elicotteri e per eventi e manifestazioni promosse dall’amministrazione comunale. A carico del Comune restano le spese vive di acqua e luce.

«Abbiamo positivamente accolto la proposta di Agea – ha dichiarato l’assessore Balloni – perché permette di dare una risposta alle esigenze che ci hanno manifestato i cittadini della frazione montana, cioè di recuperare e rendere nuovamente fruibile lo spazio di Ca’ di Cecco per il gioco e le attività sportive dei ragazzi residenti nella zona. Attraverso il progetto di Agea l’impianto potrà essere mantenuto decoroso, diventare un punto di riferimento per le attività sportive e di socialità dei residenti, servire per le necessità di protezione civile e diventare un presidio di sicurezza per la montagna».