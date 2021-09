Devoluti alla Caritas i fondi raccolti durante gli spettacoli all’aeroporto del Cinquale

MASSA – La Croce Bianca di Massa, la Croce Rossa di Massa e la Croce Azzurra di Massa e Montignoso, attive e presenti da sempre ma in particolare nell’emergenza del Covid-19, sono state invitate a dare assistenza e soccorso a due spettacoli del 29 e 30 agosto presso l’aereoporto del Cinquale di Massa. L’organizzatore aveva indetto una raccolta fondi con una busta consegnata in cui gli spettatori avrebbero versato una donazione liberale al termine degli spettacoli stessi. “Vi è stato un grande impegno – fanno sapere dalle associazioni – e il dispiegamento di decine di donne e uomini e mezzi delle tre Associazioni, che hanno contribuito con il loro lavoro e la loro presenza alla buona riuscita delle manifestazioni”.

“Alla fine del secondo spettacolo – continuano -, “Queen at the opera”, una serata ben riuscita con ottimi interpreti, abbiamo aperto le buste con i presenti. I Presidenti delle tre associazioni Berti Federico della Croce Azzurra di Massa e Montignoso, Mignani Nino per la Croce Bianca di Massa, Ricci Giorgio per la Croce Rossa di Massa hanno deciso che la “solidarietà genera solidarietà” e dunque concordato che il ricavato vada consegnato nelle mani di Don Luca Franceschini della Caritas della Parrocchia della Madonna del Monte che tanto si adopera nel sostegno delle famiglie della nostra città con pacchi alimentari e contributi alle spese quotidiane, consci come siamo noi tutti che la pandemia abbia ulteriormente amplificato e allargato la platea di chi non riesce ad essere economicamente autosufficiente. Certi che questo piccolo gesto non risolva i problemi molto grandi che colpiscono molti dei nostri concittadini ma sia un segnale forte per tutti a continuare una battaglia e solidarietà verso che ha bisogno del nostro e del sostegno di tutta la gente”.