Circolazione interrotta lungo la Sp 42 del Cirone

LUNIGIANA – La circolazione veicolare viene interrotta dal 3 settembre al 30 novembre 2021 lungo la Sp 42 del Cirone, in località Casalina, all’altezza del km 5,500. Lo prevede un’ordinanza del settore Tecnico della Provincia di Massa-Carrara che è stata adottata per permettere l’esecuzione del consolidamento del ponte: l’intervento è stato affidato alla Coaf di Villafranca Lunigiana per un importo dei lavori pari a circa 120 mila euro.

Il ponte era stato chiuso al traffico ad aprile 2020 per criticità del corpo stradale e della struttura sottostante (la circolazione era stata riaperta a metà luglio grazie al ponte Bailey installato dal Comune di Pontremoli).

Le risorse per l’intervento erano state assegnate dal Ministero delle infrastrutture alla Provincia a luglio 2020: da lì era poi partita la gara con l’assegnazione ed adesso il via definitivo ai lavori.