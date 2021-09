Chiusa temporaneamente la piscina coperta di Marina di Carrara: in corso verifiche tecniche

MARINA DI CARRARA – Resta temporaneamente chiusa la piscina coperta all’interno della struttura sportiva di Marina di Carrara. Il provvedimento si è reso necessario per consentire l’esecuzione di alcune verifiche tecniche che proseguiranno per alcuni giorni. Restano, comunque, fruibili le vasche scoperte, dove sono state trasferite tutte le attività già programmate. Per ulteriori informazioni sulla programmazione, si consiglia di contattare le Associazioni e le Società sportive organizzatrici.

Il Comune si scusa con gli utenti per il disagio non prevedibile: “le verifiche – fanno sapere da Palazzo Civico – sono necessarie per garantire la fruizione in sicurezza dell’impianto. Una volta concluso l’intervento, verrà data immediata comunicazione in merito alla riapertura della vasca coperta”.