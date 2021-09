Biblioteche comunali, ancora chiusa quella di Marina di Carrara. Ecco come accedere alle altre

CARRARA – E’ ancora attesa per la riapertura della biblioteca di Marina di Carrara causa lavori in corso per la ristrutturazione della scuola Giromini. Le sedi di Avenza e di Carrara, invece, hanno riaperto, nel rispetto ovviamente di tutte le norme anti contagio.

La sede di Avenza è aperta da lunedì a sabato, dalle 8,30 alle 13 e dalle 14 alle 18,30. L’accesso alla sala studio è possibile solo su prenotazione (telefono 0585/53236; mail a biblioavenza@comune.carrara.ms.it). Solito orario al mattino per la biblioteca Lodovici di piazza Gramsci, a Carrara, mentre al pomeriggio l’apertura è dalle 14 alle 18. Anche in questo caso le postazioni nelle sale studio vanno prenotate contattando il numero 0585/641472, o scrivendo una mail a bibliocarrara@comune.carrara.ms.it.

Per accedere alle sedi, lo ricordiamo, è obbligatorio essere in possesso di green pass.