Qualità dell’aria ed efficientamento degli impianti termici, 48mila euro al Comune di Massa

MASSA – Il Comune di Massa tramite il settore Ambiente dell’assessore Paolo Balloni ha partecipato al bando regionale per il miglioramento della qualità dell’aria e l’efficientamento degli impianti termici ottenendo per il 2021 un finanziamento complessivo di 48mila euro (il secondo maggiore importo in Toscana dopo il comune di Firenze) da destinare ai cittadini con diritto ad accedere ai bonus sociali per la fornitura dell’energia elettrica e del gas naturale per incentivare il rinnovo e la sostituzione degli impianti termici nelle loro abitazioni.

L’Amministrazione comunica che “è stato approvato e pubblicato all’Albo e sul sito del Comune il bando per l’assegnazione di questo contributo che verrà devoluto agli aventi diritto residenti nel Comune solo su espressa richiesta da presentare entro il prossimo 30 settembre come contributo alle spese di sostituzione degli impianti termici ad uso civile, vecchi di almeno 15 anni e collocati presso l’abitazione principale. Con determinazione dirigenziale n. 2046 del 23.08.2021 è stato infatti ha approvato il Bando e la modulistica necessaria per fare domanda”.

“Gli uffici del settore Ambiente – dichiara l’assessore Balloni – si sono impegnati per intercettare le risorse della Regione volte al miglioramento della qualità dell’aria e l’efficientamento degli impianti termici a favore delle famiglie che hanno diritto ai bonus e metterle a disposizione dei cittadini del Comune di Massa con contributi a fondo perduto sulle spese sostenute per la sostituzione dei vecchi impianti termici con quelli di ultima nuova generazione. Come Amministrazione siamo convinti dell’importanza di impegnare risorse pubbliche per incentivare la sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento con nuovi sistemi, più efficienti ma anche meno inquinanti e politicamente stimoliamo Regione Toscana a proseguire su questa strada implementando però le risorse disponibili ed allargare la base d’acceso al contributo”.

Tornando al Bando, dall’amministrazione precisano che “sono ammessi a finanziamento solo i seguenti costi documentati e sostenuti dopo il giorno 1 gennaio 2021: – costo della caldaia a servizio dell’impianto termico individuale per la climatizzazione invernale con eventuale produzione di acqua calda sanitaria; – costo di posa/installazione in opera della caldaia/generatore e di rilascio della dichiarazione di conformità; – costi di smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente (parziale o totale); – costo di dispositivi inerenti il condizionamento chimico della caldaia ( sia in riscaldamento che in acqua calda sanitaria); – costo del sistema di filtrazione ai sensi del paragrafo 6.3.1 della norma UNI 8065/2019”.

I contributi – fino ad esaurimento del fondo disponibile – saranno erogati secondo l’ordine di registrazione delle domande al protocollo del Comune.

Il contributo sarà poi erogato in un’unica soluzione entro 45 giorni dalla data di approvazione della graduatoria previo accertamento, tramite Regione Toscana, dell’avvenuto accatastamento del nuovo generatore di calore nel Sistema Informativo regionale sull’Efficienza Energetica della Regione Toscana (SIERT).

Saranno effettuati controlli sulle domande ammesse a finanziamento al fine di valutare la veridicità della documentazione presentata.