«Errori nella correzione delle prove concorsuali». “Il Futuro di Tresana” chiede risposte

TRESANA – Il gruppo consiliare “Il Futuro di Tresana” si rivolge al sindaco e al Presidente della Commissione esaminatrice, chiedendo che siano date sollecite risposte alle loro richieste, rappresentate con interpellanza nel corso del consiglio comunale del 28 luglio scorso, finalizzate a sanare gli errori che si sono verificati nel correzione delle risposte, relative alle prove concorsuali, svoltesi il 14 luglio 2021, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità nel profilo di istruttore amministrativo- servizi demografici.

“Non avendo ad oggi ricevuto alcun riscontro in merito – si legge nella nota del gruppo consiliare – e considerato che, a seguito dell’erronea correzione da parte della Commissione esaminatrice delle risposte relative alla prova preselettiva, alcuni candidati dovrebbero ripetere la prova scritta e altri essere ammessi con riserva, chiediamo quanto segue: come intende la Commissione sanare le irregolarità sorte nella correzione della prova preselettiva? Quanti sono i candidati che dovranno sostenere, oppure hanno già sostenuto, la prova suppletiva? Qualora non si fosse ancora svolta, quando avrà luogo? Quanti sono i candidati che hanno svolto la prova preselettiva e non avevano invece , alla luce delle rettifica delle correzioni, il diritto di sostenere la prova scritta? Siamo stati informati che alcuni candidati hanno ripetuto la prova preselettiva per problemi di connessione, chiediamo come mai non tutti i candidati sono stati avvisati di tale opportunità?