Allargamento via del Ferro (Nazzano), partiti i lavori: intervento da 175mila euro

CARRARA – Sono partiti i lavori per l’allargamento della strada comunale di via Del Ferro a Nazzano. A renderlo noto è l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Carrara Andrea Raggi: “Dopo un lungo iter legato agli espropri – spiega – sono finalmente partiti i lavori necessari per molte aziende che hanno la sede in Via del Ferro, che avranno una durata prevista di 3 mesi, salvo interruzioni dovute al maltempo. La strada attualmente risulta essere sottodimensionata, considerati i traffici pesanti che la attraversano ed essendo la zona prevalentemente a destinazione industriale e artigianale”.

Il progetto per l’allargamento è stato elaborato dalla Unità Organizzativa “Sicurezza e Strade” tra giugno 2019 e giugno 2020 e a fine dicembre ha ricevuto l’approvazione esecutiva.

L’importo complessivo dell’intervento è € 174.808,35.

Il progetto esecutivo è stato approvato lo scorso gennaio, al termine di un percorso iniziato con il nuovo piano particellare di esproprio, finalizzato alla realizzazione dei lavori di allargamento. Dopo l’adozione della variante urbanistica nel 2017, l’amministrazione pentastellata ha proceduto alla richiesta di accensione del mutuo con Cassa Depositi e Prestiti per l’esecuzione dei lavori, e dopo la ricezione delle osservazioni alla variante, integrate nel piano nel 2019, è iniziato l’iter per dare avvio all’esecuzione dei lavori. Infine, con determinazione dirigenziale n. 2341 del 7 giugno 2021, i lavori sono stati affidati alla ditta San Colombano Costruzioni S.p.A.