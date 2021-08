Biblioteca Avenza, dal 1° settembre apertura pomeridiana (ma solo per quelli col Green Pass)

CARRARA – Il Comune di Carrara comunica che da mercoledì 1 settembre la sede di Avenza della biblioteca civica resta aperta tutte le mattine da lunedì a sabato, dalle ore 8:30 alle 13:00 e anche in orario pomeridiano, dalle ore 14:00 alle 18:30. Nel rispetto delle prescrizioni di contrasto alla pandemia, l’accesso alla sala studio è disponibile solo su prenotazione, telefonando al numero 0585/53236, oppure scrivendo una mail a biblioavenza@comune.carrara.ms.it

Si ricorda, inoltre, che l’ala est della Biblioteca Lodovici, in piazza Gramsci a Carrara, è aperta da lunedì a sabato, dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:30. La prenotazione delle postazioni nelle sale studio dovrà essere effettuata telefonando al numero 0585/641472, oppure scrivendo una mail a mail bibliocarrara@comune.carrara.ms.it.

La consultazione di periodici e quotidiani storici e volumi di storia locale, conservati nell’ala ovest non disponibili al prestito, avviene su appuntamento. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 0585/641370, o scrivere una mail a bibliocarrara@comune.carrara.ms.it.

Prosegue, invece, la chiusura della sede della biblioteca civica di Marina di Carrara per i lavori in corso alla Scuola primaria Giromini. Per accedere alle sedi di Carrara e di Avenza della Biblioteca civica è obbligatorio essere in possesso di certificazione verde Covid-19, a seguito all’entrata in vigore del Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021.