Zeri, troppi contagiati: inizia la vaccinazione presso la Croce Verde del comune

ZERI – Ad annunciarlo è la pagina Facebook del gruppo “Zeri Rinasce” che attualmente gestisce l’amministrazione zerasca (Massa-Carrara). Ad oggi sono 16 i contagiati su 995 abitanti, per questo l’iniziativa del Comune capita proprio a fagiolo. Nella giornata di mercoledì 1 settembre, infatti, dalle ore 10.30 in poi, presso la Croce Verde di Coloretta, sarà per tutti possibile vaccinarsi scegliendo tra Pfizer, Moderna e Johnson&Johnson.

Per effettuare la vaccinazione è necessario prenotare telefonando agli uffici comunali da oggi lunedì 30 agosto in poi e lasciare: nome, cognome, telefono, codice fiscale e vaccino scelto.