MARINA DI MASSA – Sono passati 365 giorni da quella terribile nottata di fine agosto. Esattamente un anno da quando la vita di Malak e Jannat è stata stroncata dalla caduta di un albero a un campeggio della Partaccia. Tornare in quel luogo, anche oggi, lascia un’enorme sensazione di dolore. Lo stesso che ha provato nel tornare di fronte a quel ceppo la famiglia Lassiri, invitata dal sindaco di Massa Francesco Persiani per commemorare le due figlie, scomparse troppo presto.

Proprio il sindaco Persiani, insieme al prefetto Claudio Ventrice, ha accolto i genitori, la sorella e il fratello di Malak e Jannat, così come i restanti familiari arrivati da Torino, per accompagnarli a deporre due mazzi di fiori nel luogo dove un anno fa si consumò la tragedia che ancora oggi lascia un segno indelebile in tutta la comunità massese.

«Oggi è importante commemorare le vite spezzate troppo presto di Malak e Jannat. – ha detto il sindaco Persiani prima del minuto di silenzio in onore delle ragazze – Era importante per noi essere qui. Sappiamo che il dolore è troppo forte e non potrà mai scomparire, ma questa tragedia ha segnato la comunità. Abbiamo sofferto insieme, un anno fa, con le istituzioni che ringrazio per la presenza oggi».

Troppo dolore, come diceva il sindaco, per la famiglia che ha ringraziato le istituzioni per l’invito, senza riuscire a trovare la forza per parlare in pubblico. In ogni caso, la famiglia aveva già pensato di organizzare un viaggio a Massa per onorare la memoria delle figlie scomparse, prima che Persiani li invitasse ufficialmente nella città. Nel frattempo la giustizia sta facendo il suo corso e per due persone è già arrivato un rinvio a giudizio per i fatti di quel 30 agosto 2020. Anche se, come confessato dal padre, la famiglia ha delegato tutte le questioni all’avvocato di fiducia. Troppo il dolore per seguire le questioni processuali.

Presente alla commemorazione anche Daniela, madre del ragazzo della Pubblica Assistenza che per primo arrivò sul posto quella sera. Da quella tragedia è nata una profonda amicizia che è continuata nel tempo, a conferma di un legame tra Massa e la famiglia Lassiri, nonostante il ricordo di quell’immane tragedia e il colpevole silenzio dei proprietari del camping che mai hanno contattato i familiari delle due ragazze.