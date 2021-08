Trasporto eccezionale, martedì notte traffico bloccato in via Dorsale, via Massa-Avenza e viale Zaccagna

MASSA-CARRARA – La circolazione viene interrotta sulle Sp 43 della Zona industriale (via Dorsale), Sp 3 Massa-Avenza e Sp 48 del mare (viale Zaccagna), nei comuni di Massa e Carrara, dalle ore 21 del 31 agosto alle ore 1.00 del 1° settembre 2021. Lo prevede un’ordinanza del Settore Tecnico della Provincia di Massa-Carrara che è stata adottata per consentire il transito di un trasporto eccezionale. Si tratta di una interruzione temporanea per lo stretto necessario ad effettuare il transito eccezionale.