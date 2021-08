«La piazza di San Carlo? Intitoliamola ufficialmente al santo milanese»

MASSA – La proposta di rinominare la piazza di San Carlo in onore di Gino Strada, recentemente scomparso, sta facendo discutere. L’opinione pubblica si è divisa e questa volta a intervenire è la comunità parrocchiale di San Carlo e Pariana, con un’altra proposta: «La località di San Carlo è da sempre conosciuta per i benèfici effetti terapeutici delle sue acque. La zona e la vicina stazione termale come pure la salutare acqua devono il suo nome a San Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano, che secondo la tradizione, alla metà del cinquecento, trovandosi a passare per Massa ed essendo in precarie condizioni di salute, decise di fermarsi a S. Carlo per assumere la salutare acqua, dalla quale trasse grandi benefici».

«La chiesa che si affaccia sul grande piazzale panoramico è intitolata al Santo vescovo di Milano, a ricordo anche delle tante opere da lui compiute a favore degli ultimi: dalla durissima carestia del 1569-70 alla terribile pestilenza che colpì Milano tra il 1576 e il 1577, ricordata anche dal Manzoni ne “I promessi sposi”. San Carlo Borromeo si impegnò in moltissime opere assistenziali a favore dei poveri e degli abbandonati, piagati nel corpo e nello spirito. – spiegano dalla comunità parrocchiale – Il nome dato nei secoli a questa piazza, recentemente ristrutturata, ripercorre la santità di San Carlo Borromeo che, lo stesso Cardinal Carlo Maria Martini definì come una “gigantesca figura che operò con grande determinazione non solo nella arcidiocesi di Milano e in quelle della Lombardia, ma in tutte le terre della cristianità”. San Carlo, pur essendo certamente uno degli ecclesiastici più in vista del suo tempo, tanto da prendere parte a ben due conclavi, nel 1566 per l’elezione di S. Pio V e nel 1572 per quella di Gregorio XIII, fu uomo di grande rigore in fatto di zelo, dottrina e santità. La sua attività come arcivescovo di Milano fu indubbiamente un vero punto di riferimento per il rinnovamento delle altre diocesi europee. Egli manifestò un forte spirito organizzatore sostenuto da una pietas, da una vita povera e orante; fu stretto collaboratore dello zio Papa Pio IV; fin dall’età di 22 anni e guidò la diocesi meneghina dal 1565 al 1584 quando morì all’età di 46 anni. La sua figura e la sua intensa attività pastorale è ammirata e ricordata non solo in numerosi paesi d’Europa ma anche dell’Africa, dell’America latina e dell’Asia».

«Proprio con la finalità di commemorare San Carlo Borromeo e la sua fervida opera, come comunità parrocchiali di San Carlo e Pariana abbiamo inoltrato alla commissione toponomastica del nostro comune, incaricata di esaminare le richieste di intitolazione di spazi pubblici, la richiesta affinché il piazzale belvedere, – concludono – noto da sempre come piazza San Carlo sia anche riconosciuto in maniera ufficiale con l’intitolazione data nei secoli».