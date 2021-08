MARINA DI MASSA – Nella mattina di quasi un anno fa, esattamente il 30 agosto 2020, due bambine perdevano tragicamente la vita al campeggio Verde Mare di Marina di Massa. Intorno alle 8, in una mattinata caratterizzata dal maltempo e dal forte vento, un albero era caduto proprio sopra la loro tenda. L’elisoccorso Pegaso, proprio a causa delle condizioni metereologiche avverse, non era potuto intervenire, e l’ambulanza giunta da Massa insieme alle automediche di Massa e Querceta, non hanno potuto fare nulla per salvare la vita alle due sorelline, di 14 e 2 anni. La famiglia, residente a Torino, aveva affittato un bungalow ma, non essendo abbastanza spazioso per tutti i componenti, i genitori avevano affiancato una tenda nella quale erano ospitate le figlie.

Una tragedia che il Comune di Massa ha deciso di commemorare con una cerimonia alla presenza della famiglia e delle autorità. Lunedì 30 agosto, infatti, alle 9.30, si terrà un minuto di raccoglimento presso lo stesso campeggio Verde Mare.