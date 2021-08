«Strade piene di buchi: assessore Raggi, basta chiacchiere». Lui: «Parlano i fatti, eccoli»

CARRARA – “Andrea Raggi, l’uomo delle promesse a vuoto: “Vedremo, valuteremo, faremo…”. Le ultime sparate elettorali sul rifacimento delle strade, colossale presa in giro dei nostri concittadini, ci fa infuriare”. La Lega Salvini Premier, con il commissario provinciale Nicola Pieruccini, torna all’attacco contro l’amministrazione pentastellata. “Come si fa, dopo 4 anni e tre mesi di governo, a non aver messo mano alle strade tranne che per quelle già finanziate dall’amministrazione precedente con i fondi del Bando delle Periferie, senza tra l’altro aver installato la videosorveglianza che era la parte sostanziale del progetto sulla sicurezza, ed ora promettere 700.000 mila euro a 4 mesi della chiusura dell’anno 2021?”

“La giunta infatti – prosegue Pieruccini – dopo anni in cui i cittadini si sono lamentati per le strade insicure con buche, voragini e avvallamenti, ha approvato in questi giorni la delibera con i relativi agli “studi di fattibilità tecnica ed economica” predisposti dal settore Opere Pubbliche. Ciò significa che dopo aver predisposto gli studi, forse verranno predisposte le gare e forse si potrà vedere qualche cantiere, ma quando? Inoltre l’assessore Raggi dovrebbe spiegare dove sono andati a finire 180.000 mila euro, visto che nel Piano Triennale delle O.P. nel 2021, per la manutenzione straordinaria della rete stradale, ne sono stati previsti 880.000. Sull’attendibilità di Raggi i dubbi sono tanti, anche in riferimento alla strada per Campocecina, in quanto è vero che lo scorso 9 luglio è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo da 200mila euro per la manutenzione straordinaria, ma furbescamente Raggi non parla dei 650.000 mila euro previsti per il ripristino e consolidamento dei Km 7+400 e 5+200. Con questo passaggio mancato del nostro brillante assessore si può pensar male, perché, o non ci sono i soldi, oppure non c’è e la testa, dato che se non vengono impegnati entro dicembre, saranno persi per sempre”.

“Eppure l’Assessore Andrea Raggi – chiude il commissario provinciale della Lega – non perde il vizio di coniugare i verbi al futuro, sperando di cavarsela in vista della campagna elettorale, ma non è più il tempo delle chiacchiere. Sulla drammatica situazione della viabilità del territorio non abbiamo mai avuto risposte, ci hanno illuso con le promesse e ci hanno fatto sbottare pure: “Come si fa dopo anni di governo nullafacente a prendere in giro la gente con progetti fantasma? Dopo tutti i ritardi accumulati dai 5 Stelle e le promesse non mantenute, ora è evidente che sono alla canna del gas”.

LA REPLICA DI RAGGI: «ECCO COSA ABBIAMO FATTO»

“Oramai – replica l’assessore Andrea Raggi – non sorprende ricevere accuse sempre più scomposte, ma fortunatamente la realtà è facile da dimostrare fatti alla mano. La manutenzione stradale è stata sempre al centro dell’azione di questa amministrazione e basta elencare i lavori fatti per verificare che non c’è nulla di ‘elettorale’ nel programma dei lavori per quest’anno ma solo un proseguimento di un percorso ben indirizzato. Solo per rinfrescare la memoria a qualcuno…”. E l’assessore ci ha inviato un lungo elenco che pubblichiamo di seguito.

2018

Ripristino Viabilità di Noceto a seguito di frana

Realizzazione rotatorie Via Campo d’Appio Avenza

Pavimentazione marciapiedi Viale Monzoni PEEP Avenza

Rifacimento Strada e Marciapiedi Via Maestri del Marmo al Campo Scuole di Marina di Carrara

Rifacimento Asfalto Via Fiorillo Marina di Carrara

Rifacimento Marciapiedi Via Trieste Località Stadio

Rifacimento asfalto Parcheggio cimitero Turigliano

Rifacimento asfalto Via del Giardino a Colonnata

Abbattimento barriere architettoniche Viale XX Settembre con la realizzazione di scivoli in corrispondenza dei semafori

2019

Rifacimento marciapiedi Viale Colombo nel tratto Via Rinchiosa – Via Modena a Marina di Carrara

Abbattimento barriere architettoniche marciapiedi in piazza Nazioni Unite a Marina di Carrara

Rifacimento tappeto di usura in via G. Bosco ad Avenza

Sistemazione asfalto e realizzazione nuovo marciapiedi strada di accesso scuole E. Chiesa ad Avenza

Rifacimento asfalto Via Fiorino – Turigliano

Rifacimento asfalto Via Carriona nel tratto da via Brigate Partigiane e via Aurelia – Turigliano

Sistemazione della strada sterrata di accesso al castello di Moneta

Rifacimento pavimentazione stradale tratto in galleria Galleria Tarnone-Fantiscritti

Realizzazione strada temporanea in seguito alla frana in Località La Piana – Colonnata

Ripristino scalinata di Corso Rosselli a Carrara (198.790 €)”

2020

Rifacimento marciapiedi in Via Marco Polo, Via Savonarola, Via Dante, Piazza del Commercio, Via Genova, Via Fleming nell’ambito del Bando Periferie a Marina di Carrara

Rifacimento asfalto in Via Prampolini a Marina di Carrara

Rifacimento asfalto in Via Savonarola a Marina di Carrara

Intervento di abbattimento delle barriere architettinche in corrispondenza degli attraversamenti stradali dell’incrcio tra via Ingolstadt e via Genova a Marina di Carrara

Rifacimento asfalto Viale XX Settembre nel tratto dal ponte dell’autostrada a via Covetta

Abbattimento di n. 50 pali della vecchia linea filobus lungo la strada provinciale dal viale Galilei fino alla rotonda nel comune di Sarzana a Marina di Carrara

Sistemazione asfalto Via Covetta ad Avenza

Ripristino della pavimentazione stradale ed eliminazione infiltrazioni di acqua di falda sottopasso Baudoni (lato Massa)

Rifacimento asfalto Via D’Azeglo a Carrara

Ripristino cedimento stradale e rifacimento asfalto in Via B.Conti e largo Micheli a Carrara

Rifacimento di alcuni tratti della pavimentazione stradale galleria del Crocefisso

Rifacimento pavimentazione stradale in loc. Tarnone”

2021

Rifacimento marciapiedi in Via Garibaldi, Via Firenze nell’ambito del Bando Periferie a Marina di Carrara

Rifacimento asfalto in Via Fleming a Marina di Carrara

Rifacimento asfalto in Via Firenze a Marina di Carrara

Rifacimento asfalto per apparati radicali superficiali su Viale XX Settembre da Viale Colombo a Via Genova a Marina di Carrara

Rifacimento asfalto per apparati radicali superficiali su Via Genova da Via N.Sauro a Via Volpi a Marina di Carrara

Rifacimento asfalto su Viale Colombo nel tratto via Modena – Viale Galilei a Marina di Carrara (112.000 €)

Rifacimento asfalto per apparati radicali superficiali su Via Bassagrande nel tratto davanti alla pineta a Marina di Carrara

Rifacimento marciapiedi Via Giovanpietro di fronte ambulatori ASL ad Avenza (130.000 €)

Rifacimento asfalto su Viale Galilei dal sottopasso Baudoni a ingresso A12 ad Avenza (183.000 €)

Ripristino della pavimentazione stradale ed eliminazione infiltrazioni di acqua di falda sottopasso Baudoni (lato Spezia)

Allargamento di Via del Ferro a Nazzano (149.000 €)

Rifacimento asfalto nei tratti più danneggiati su Viale XX Settembre nel tratto Aurelia-Carrara (123.000 €)

Realizzazione strada definitiva in seguito alla frana in Località La Piana – Colonnata in via di completamento

Stombamento canale della Foce in corrispondenza parcheggio INPS in via di completamento

In fase di progettazione e realizzazione già finanziati:

Nuovi marciapiedi in Via Maggiani nel tratto da Via Rinchiosa a Via Parma a Marina di Carrara (280.100 €)

Rifacimento asfalto Via Maggiani nel tratto da Via Volpi a Via Parma a Marina di Carrara

Rifacimento asfalto Via Bonascola a Bonascola (90.362 €)

Rifacimento asfalto Via Nuova di Bergiola a Bergiola (224.352 €)

Rifacimento asfalto Via Apuana a Carrara (35.775 €)

Rifacimento asfalto Via Fontana a Carrara (69.409 €)

Messa in sicurezza parcheggio Grazzano a Carrara (786.816 €)

Rifacimento asfalto tratto comunale Strada di Campo Cecina (200.000 €)

Messa in sicurezza di due frane sulla strada di Campo Cecina (900.000 €)

Rifacimento marciapiedi a Carrara Est e Via Verdi nell’ambito del Bando Periferie a Carrara affidamento in corso.