Incendi, prorogato al 19 settembre il divieto di accensione fuochi

MASSA-CARRARA – Dalle ore 20:00 di martedì 31 agosto cessa il servizio del Centro Operativo Provinciale Massa (C.O.P. Lucca – Massa-Carrara). Si fa presente che, successivamente alla chiusura, ogni comunicazione relativa all’attività Aib sul territorio provinciale dovrà essere inoltrata alla sala Operativa Unificata Permanente di Firenze (Soup), telefono 800 425 425 sigla radio Regione Zero.

Si coglie l’occasione per segnalare che con decreto dirigenziale n°14743 del 26/8/2021, allegato alla presente, è stato prorogato al 19 settembre compreso il periodo a rischio per lo sviluppo degli incendi boschivi per cui, fino a tale data, permane il divieto assoluto di accensione fuochi su tutto il territorio regionale, non solo in bosco.

Pensando inoltre di fare cosa utile trasmetto brochure realizzata in materia di prevenzione incendi.