Aumentano i controlli sul litorale massese, il gruppo “In 500 sulla battigia”: «Le nostre azioni stanno dando i loro frutti»

MASSA-CARRARA – Si è svolto ieri, nel tardo pomeriggio, un incontro tra gli aderenti al movimento “In 500 sulla battiagia – Al mare solo chi può pagare un ombrellone?” per fare il punto della situazione e definire nuove strategie per difendere il diritto di fruire liberamente ed in sicurezza di beni pubblici e collettivi, quali il mare e le spiagge. Molti i temi e le idee che ne sono scaturite.

“Anzitutto – spiegano dal gruppo – è stato evidenziato quanto le azioni fin qui intraprese abbiano prodotto significativi risultati: in primis ci riferiamo all’intervento di Capitaneria di porto e Vigili Urbani che, nelle ultime settimane e a seguito delle nostre denunce, hanno operato controlli su tutto il litorale massese, evidenziando molte “mancanze” e, in alcuni casi, gravi omissioni. Inoltre la consapevolezza che i nostri interventi, le nostre discussioni e pubblicazioni, anche su testate giornalistiche, radio e, persino sulla più autorevole rivista di business statunitense “Fortune” (che ha dedicato ampio spazio alla nostra associazione madre, il CoNaMal ed in particolare alla situazione delle spiagge di Marina di Massa) ci hanno permesso di perseguire massicciamente quello che, di fatto, è il nostro primo obiettivo: sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle spiagge quali beni comuni, ossia destinati al soddisfacimento dei bisogni di tutta la collettività e non, come ormai da troppo tempo avviene, ad essere utilizzati e sfruttati dai soliti pochi soggetti con evidente impoverimento dell’intera cittadinanza”.

“Numerose sono state le pubbliche e private dichiarazioni di stima e sostegno – riferiscono -: centinaia le persone che hanno deciso di unirsi a noi in quello che sarà un lungo percorso di battaglia ma soprattutto, ci auguriamo, di serio confronto con le istituzioni per il ripristino delle legalità legate ai nostri lidi. Confronto che, da sempre, abbiamo manifestato di perseguire”.

“Il nostro prossimo obiettivo – concludono dal gruppo – è quello di creare una piattaforma condivisa anche con le altre realtà che, da diversi anni e con estremo impegno, costanza e determinazione, si battono per la tutela e la difesa del nostro territorio. Non solo, chiediamo a gran voce, di essere ascoltati dalle istituzioni ai vari livelli di competenza perché riteniamo che la buona politica debba farsi carico di tutte le istanze, anche e, diremmo soprattutto, di quelle che non sono portatrici d’interessi meramente ed esclusivamente basati sul mero profitto. Per queste ragioni invitiamo, chi ancora non lo avesse fatto, a partecipare agli incontri che, d’ora in avanti, organizzeremo con cadenza quindicennale, scrivendoci all’indirizzo mail in500sullabattigia@gmail.com”.