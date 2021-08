Biselli: «Al Noa pochi medici non vaccinati. Confido che la maggior parte cambi idea»

MASSA – Nell’aprile del 2020, circa 180 pazienti erano ricoverati nel reparto covid dell’Ospedale Apuane. Erano perlopiù anziani, ultrasettantenni e ottantenni. Arrivavano a fiumi in reparto e necessitavano di ricovero immediato. Era il periodo più duro dell’emergenza sanitaria che si protrae da un anno e mezzo, ma anche il momento in cui l’equipe medica della struttura ha dato una grande prova di duttilità e competenza.

Oggi la situazione è ben diversa. E’ cambiata la fotografia del reparto covid, attualmente formato da quattordici posti letto per quel che riguarda la parte ordinaria e quattro letti di terapia intensiva, metà dei quali sono occupati da residenti extra provincia, provenienti soprattutto da Lucca, Livorno, Viareggio e Isola d’Elba. Ed è cambiato anche l’identikit del paziente, non più un ultrasettantenne, ma un ultracinquantenne, nella maggior parte dei casi non vaccinato. E secondo il direttore dell’ospedale Giuliano Biselli, la spiegazione di questo cambiamento sta proprio nella svolta portata dai vaccini. «L’abbassamento dell’età media si spiega partendo dal fatto che la vaccinazione negli ultrasettantenni e ultraottantenni ha raggiunto un tasso elevatissimo, pari al 90-92%. Man mano che si scende con l’età, cala il tasso di copertura. Tant’è che adesso ciò che preoccupa sono gli ultra quarantenni non vaccinati».

Tra i sedici pazienti ricoverati in questo momento, soltanto quattro o cinque sono vaccinati. «E per adesso – tiene a specificare il direttore – nessun vaccinato è finito in terapia intensiva. Certo, non possiamo dire con certezza che non accadrà, come non stupisce che alcuni tra i ricoverati siano vaccinati, perché come sappiamo la percentuale di efficienza del vaccino non è del 100%. C’è sempre una fetta di vaccinati, pari a circa l’8%, che non rispondono al siero».

Sui risultati della campagna vaccinale, il direttore dell’ospedale non ha dubbi: «Li vediamo eccome». E le prove stanno proprio nel reparto covid del suo ospedale, dove adesso «è difficile vedere l’anziano». «Siamo preoccupati – ribadisce – per quella grossa fetta di popolazione ultraquarantenne che ha scelto di non vaccinarsi, che è la stessa che in questo momento sta occupando i posti letto. Speriamo entro settembre di poter raggiungere questa fetta più possibile». In ogni caso, le previsioni sono quelle di un autunno che potrebbe portare con sé un aumento dei ricoveri. «Un autunno “tiepido”, probabilmente differente rispetto a quello dello scorso anno – ipotizza Biselli – ma in cui la soglia di attenzione deve rimanere alta, soprattutto se si considera quella fascia di popolazione che non si è ancora vaccinata». Una fascia di popolazione che include anche una percentuale di operatori sanitari che, non avendo ancora adempiuto all’obbligo di legge, presto potrebbero perdere il posto di lavoro. Proprio questa mattina, infatti, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha annunciato in un post Facebook che “stanno partendo le lettere di sospensione per gli operatori sanitari “no vax” (o meglio, non vaccinati contro il Covid-19, ndr.), in Toscana sono circa 4.500″. “Chi non intende vaccinarsi – scrive Giani – non può prendersi cura degli altri”. A questo proposito, la posizione del direttore del Noa è netta: «La vaccinazione è un obbligo, e Giani non ha fatto che applicare una norma. La legge obbliga gli operatori sanitari che non hanno problemi particolari di salute a vaccinarsi. Chi non aderisce alla campagna viene segnalato all’ordine dei medici, che provvederanno alle sospensioni».

Ma come si spiega che un operatore sanitario non aderisca a una campagna vaccinale? «A questo – dice Biselli – non so rispondere. Ognuno ha le sue radici culturali ed è libero di fare le sue scelte. Penso che per un sanitario la vaccinazione anti-covid sia un obbligo morale, e un esempio per tutti, è ciò indipendentemente dall’obbligo di legge.

Al Noa – riferisce poi il direttore -, non sembra siano molti coloro che non hanno aderito alla campagna. 4500 lettere di sospensione in Toscana sono tante, ma teniamo conto che la Regione ha fornito numeri che riguardano tutte le strutture sanitarie regionali, private e pubbliche. Spero, per chi verrà sospeso, che rimanere a casa senza stipendio rappresenti un incentivo a vaccinarsi».

E sul possibile aggravio di lavoro per il personale delle strutture in caso di un numero elevato di sospensioni, il medico non sembra essere troppo preoccupato: «E’ chiaro che se in un ospedale 100 medici non si vaccinano e vengono sospesi, questo può comportare un aumento del carico di lavoro per gli altri sanitari. Ma sono certo che questo tipo di considerazioni, a livello regionale, sono state fatte. In ogni caso, mi auguro che questo problema non sorga neanche, perché confido che almeno il 90% dei medici non ancora vaccinati decida di aderire».