Sabato vietato l’asporto di alcolici nel centro di Massa: multe fino a 5mila euro

MASSA – Il sindaco di Massa Francesco Persiani ha firmato l’ordinanza con le disposizioni per la sicurezza in occasione della serata di domani, sabato, quando in piazza Aranci si svolgerà la nuova edizione del Mercurio d’Argento. Nel documento, il primo cittadino ha disposto che «è fatto divieto a chiunque a decorrere dalle ore 18,00 e sino alle ore 23,30 del giorno 28 agosto 2021, nei perimetri di piazza Aranci e di piazza Mercurio, nonché nelle strade di collegamento tra le due piazze, in occasione del concerto, che si svolgerà in piazza Aranci: la vendita per asporto — sia in forma fissa che itinerante- di bevande contenute in bottiglie di vetro o lattine, anche dispensate da distributori automatici; il consumo e la detenzione di bevande racchiuse in contenitori di vetro o lattine nei medesimi orari; il consumo di superalcolici».

«Il divieto di cui al precedente punto – è specificato poi nell’ordinanza – non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate con l’occupazione di suolo pubblico». «Il rispetto, a tutti i presenti, delle misure di prevenzione da contagio da covid-19 previste dalla normativa vigente, quali l’uso della mascherina ed il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro». Per i trasgressori le multe sono salate e vanno dai 500 ai 5.000 euro.