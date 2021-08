Premio Mercurio d’argento, ecco come ritirare i biglietti

MASSA – Per la serata finale del Premio Mercurio d’argento di sabato 28 agosto ore 21.30, in piazza Aranci, gli utenti che hanno prenotato il biglietto potranno ritirare il tagliando di ingresso, a partire dalle ore 18, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico situato al piano terra del Comune di Massa. Lo comunica l’amministrazione comunale attraverso una nota, ricordando poi che gli ingressi all’evento saranno su via Betti e via Petrarca e la necessità del green pass.

In occasione dell’evento sono state previste modifiche alla viabilità con ordinanza dirigenziale n.557 del 25-08-2021.