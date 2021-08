Piazza a Gino Strada: «Vent’anni dalla morte per intitolare un luogo, la commissione ne tenga conto»

MASSA – «Sono di questi giorni le richieste di intitolare il pontile o piazza San Carlo a Gino Strada, il lungomare Vespucci a Paolo Rossi, l’area adiacente allo stadio a Fausto Manfredi, un luogo da definire a Falcone e Borsellino e da più tempo il ponte di Trieste a Sandro Pertini. Ora, senza nulla togliere a questi illustri personaggi, chi per un verso chi per l’altro meritevoli tutti di largo encomio, io penso che la toponomastica sia la carta di identità di una città e mi chiedo se la città non abbia personaggi illustri che meritino precedenza». A parlare è Franco Frediani, che evidenzia un aspetto del regolamento comunale.

«Sull’onda della emotività spesso ci si lascia prendere la mano ed è proprio ad evitare ciò che il regolamento nazionale e quello comunale stabiliscono che per una titolazione debbano trascorrere venti anni dalla morte e che non si possa cambiare nome a luoghi già titolati. – conclude Frediani – Mi auguro quindi che la commissione Toponomastica, a cui è preposto l’esame delle richieste, tenga ben conto delle due regole suddette».