Giani in visita a Baker Hughes: «Patrimonio della Toscana. Valorizziamolo al massimo»

MASSA – Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha visitato oggi il sito produttivo di Baker Hughes-Nuovo Pignone di Massa e il cantiere per l’assemblaggio di grandi moduli industriali di Avenza (Carrara). I due siti dipendono dalla sede di Firenze, centro decisionale globale del business Turbomachinery & Process Solutions (TPS), uno dei quattro business principali di Baker Hughes.

“Siamo orgogliosi di ospitare sul nostro territorio una multinazionale importante come Baker Hughes che ha saputo raccogliere con successo il testimone della nostra ‘storica’ Nuovo Pignone. Sono ben 4.000 i dipendenti attivi in Toscana e rappresentano un’eccellenza per capacità manifatturiera e competenze ingegneristiche in un settore importante per le turbomacchine e le applicazioni dell’Industria 4.0” ha detto commentando la giornata.

“Oggi – ha proseguito – ho potuto vedere con i miei occhi apparecchiature che sono uniche al mondo per la capacità di liquefare il gas e abbaterne quindi il costo di trasferimento. È per noi un vanto poter ospitare nella nostra regione tale industria, anche perché ho potuto constatare direttamente di quali livelli di specialità e di professionalità sanno esprimere i 4.000 toscani che ogni giorno sono impegnati nel rendere grande questa impresa, a cui naturalmente si aggiungono i tanti lavoratori dell’indotto. Tutto ciò è patrimonio della Toscana e dobbiamo saperlo salvaguardare e valorizzare al massimo”, ha concluso.