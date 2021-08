Cave, il Consiglio di Stato condanna le associazioni ambientaliste: «storica sentenza» per gli imprenditori del marmo

APUANE – Sentenza storica per gli imprenditori del marmo. Il Consiglio di Stato ha condannato con sentenza definitiva le associazioni ambientaliste rigettando il loro appello integralmente per “totale infondatezza”. Le cave di marmo erano rappresentate in giudizio dalla società di Querceta (Lucca) Henraux la quale si è posta in prima linea ottenendo una vittoria per il settore definita “importante”.

Henraux spa ha difeso l’intero comparto delle cave di marmo nel primo grado, davanti al Tar Toscana, e poi nel secondo grado innanzi al Consiglio di Stato, ottenendo alla fine il “rigetto integrale dell’appello per totale infondatezza e condanna alle spese in solido per le associazioni appellanti” che avevano impugnato la delibera regionale di integrazione del Pit, laddove consente l’apertura di nuove cave, la riattivazione di cave dismesse e l’ampliamento di cave esistenti nei bacini estrattivi siti nel perimetro del Parco regionale delle Alpi Apuane e in particolare nelle cosiddette ‘aree contigue di cava’.

Una sentenza che conferma quanto sostenuto dalla società, ovvero che le “”le aree contigue di cava non sono ‘area protetta’ e che non vi è una lesione dei valori di tutela del paesaggio, dell’ambiente e della salute”, e che sottolinea come il Parco delle Alpi Apuane “sia ente preposto al perseguimento del miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali mediante la tutela dei valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali e la realizzazione di un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistema”.

Mazzetti (Fi): “Sentenza è duro colpo a ideologia ambientalista. Ambiente, comunità locali e sviluppo si armonizzano”

“Una sentenza che salva un settore d’eccellenza e rimarca che il lavoro e lo sviluppo non confliggono con la tutela dell’ambiente” è il commento di Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e membro della Commissione Ambiente. “La sentenza sottolinea l’importanza delle cave per le comunità locali e quanto esse siano parte integrante del territorio, non entità esterne venute per depredarlo a discapito della collettività come certe distorsioni vorrebbero far credere. Altro punto spesso omesso dai cosiddetti paladini dell’ambiente che invece merita evidenziare: le aziende che hanno tentato di colpire hanno compiuto molti sforzi per migliorare le proprie produzioni rendendole ancor meno impattanti”. Ecco perché la sentenza è secondo Mazzetti “un bel colpo a quell’ambientalismo spicciolo e ideologico di cui purtroppo le aziende, che in questo caso si sono dovute difendere, e i cittadini pagano le conseguenze”.