A Montignoso riduzioni ed esenzioni sulla Tari. «Sostegno a chi è più fragile»

MONTIGNOSO – Contributi e agevolazioni per il pagamento della tassa sui rifiuti domestici: fino al prossimo 23 settembre 2021 infatti sarà possibile presentare domanda per ottenere riduzioni ed esenzioni sulla TARI.

«L’obiettivo è fornire sostegno ai soggetti e alle famiglie più fragili sia dal punto di vista economico che sociale – spiega l’Assessore Giorgia Podestà – purtroppo stiamo cercando di uscire da una emergenza epidemiologica che ha colpito duramente il nostro modo di vivere aumentando in molti casi difficoltà e condizioni di non autonomia».

Ma chi sono i destinatari del bando? «Tutti i nuclei familiari residenti sul Comune di Montignoso – continua Podestà – ovviamente abbiamo stabilito delle fasce legate alla condizione economica, è prevista l’esenzione dal pagamento della TARI per i nuclei familiari con ISEE 2021 inferiore o pari a 6.702,54 euro, la riduzione di metà dell’importo con ISEE superiore a 6.702,54 e inferiore o pari a 10.000,00 euro e la riduzione di metà dell’importo per i nuclei familiari di cui fa parte un soggetto portatore di handicap o un invalido al 100% con ISEE superiore a 10.000,00 e inferiore o pari 18.000,00 euro».

I soggetti in possesso dei requisiti saranno successivamente inseriti in una graduatoria formulata in base all’ordine crescente dei valori ISEE presentati. «Nel caso in cui alla scadenza del bando, dopo l’attribuzione dei contributi agli aventi diritto, risultassero risorse residue si procederà all’attribuzione dei contributi in ordine cronologico fino all’esaurimento delle risorse stesse» conclude Podestà.

Tutte la documentazione – presente sul sito web dell’ente e presso gli uffici – può essere presentata all’Ufficio Protocollo presso Villa Schiff, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.00, il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00 oppure inviate a protocollo@pec.comune.montignoso.ms.it. Per informazioni è possibile contattare lo 0585 8271201.