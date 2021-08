Parte la differenziata a Turano e La Rocca. Il nuovo infopint di Asmiu dal 30 agosto

MASSA – Asmiu comunica che dal 30 agosto al 11 settembre 2021 sarà aperto un infopoint presso il parcheggio del campo sportivo di Turano, in via Aurelia Sud angolo via S. Remigio di Sopra, ai fini della distribuzione dell’attrezzatura per la raccolta differenziata domiciliare, rivolto alle utenze domestiche della zona Turano e La Rocca. L’infopoint sarà aperto dalle ore 8:30 alle ore 14:30 (orario continuato), da lunedì al sabato (festivi esclusi).

Il nuovo servizio di raccolta domiciliare prenderà avvio lunedì 13 settembre 2021. La rimozione dei contenitori stradali partirà sabato 11 settembre 2021. Alle famiglie residenti nei condomini, verrà consegnato il kit agile (sottolavello areato per l’organico di colore marrone e sacchi compostabili), mentre i bidoncini condominiali saranno consegnati a domicilio. Nello specifico, ogni amministratore di condominio dovrà effettuare un sopralluogo con il responsabile Asmiu per valutare la situazione; solo dopo aver concluso il sopralluogo e concordato una soluzione, i residenti potranno ritirare il kit all’infopoint.

Il kit deve essere ritirato da l’intestatario Tari o da un delegato, portando con sé il Numero Codice Soggetto Tari (si trova sull’Avviso di Pagamento Tari inviato da Master) o un versamento già effettuato (F24 pagato).

Con riferimento alle utenze non domestiche, i contenitori per la raccolta differenziata, il calendario e il libretto, verranno consegnati a domicilio da nostri incaricati. Le utenze domestiche (famiglie) che devono ritirare il kit all’Infopoint sono quelle presenti nelle seguenti strade: via Alessandro D’Ancona; via Aurelia sud; via Bagaglione; via Bocchetta; via Campromaldo; via Canalmagro; via Carlo Orecchia; via Crosa; via Curtense; via Degli Estensi; via Degli Obertenghi; via Degli Orti; via Dei Berengari; via Dei Cybo; via Dei Gonzaga; via Dei Malaspina; via Del Bargello; via Del Forte; via Del Papino (solo numeri civici dispari); via Della Lumachella; via Della Quercia; via Delle Ferriere; via Delle Gorine; via Delle Grazie; via Delle Jare; via Di Eschignano; via Ginesio Del Barba; via Grondini; via Massa Vecchia; via Montepepe; via Mura est; via Novani; via Piastronata; piazza del Carmine; piazza della fontana; piazza San Francesco; via Porta Quaranta; via Prado-fino a viale Risorgimento; via Pratetto; via Pruneta; via Renaccio; viale Risorgimento; via Rocca; via San Domenico; via San Francesco; via San Pancrazio; via San Remigio di sopra; via San Remigio di sotto; via Santa Chiara; via Tamerici; via Vecchia Capaccola; via Vicinale del Colletto; vicolo Capaccola; vicolo Volpigliano; viottolo Rocca di Boboli.