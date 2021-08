I ringraziamenti per il reparto pneumologia del Noa: «Tanta cura e disponibilità»

MASSA – Il familiare di una persona che è stata ricoverata al reparto pneumologia del Nuovo ospedale apuano ha fatto arrivare alla nostra redazione una lettera per ringraziare sentitamente tutto il personale al lavoro nell’ospedale.

Ecco le sue parole: «La mia famiglia – ha scritto Andrea Borghini – desidera ringraziare sentitamente il personale di pneumologia del Noa. Mia suocera è stata ricoverata in questo reparto e in tutta sincerità non abbiamo mai trovato tanta cura e disponibilità nei confronti del paziente. In un momento così difficile per i medici ma anche per i pazienti e famigliari non è banale trovare persone con così spiccata sensibilità e empatia al pari di una eccezionale professionalità. Proprio per questo teniamo, come famiglia, a ringraziare e a complimentarci con tutto il reparto, in particolare con le dottoresse Marconi e Conti, in ogni ora della giornata disponibili e pronte a dare spiegazioni con il sorriso. E vi sicuro che se la persona sorride si capisce anche solo a sentirla telefonicamente. Ancora grazie».