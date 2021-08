Fuochi d’artificio a Marina di Massa, salta lo spettacolo causa normativa anti-covid

MASSA – “Permanendo le limitazioni allo svolgimento di spettacoli all’aperto ad ingresso libero a causa dello stato di emergenza sanitaria prorogata al 31 dicembre 2021, si comunica l’annullamento dello spettacolo pirotecnico previsto per il giorno 30 agosto prossimo dal Pontile di Marina di Massa”. E’ quanto si legge in una nota del Comune di Massa, che rende noto di aver rinviato lo spettacolo a data da destinarsi “anche in considerazione degli sviluppi normativi nazionali sul contenimento della pandemia da Covid-19”.