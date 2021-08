«Cave: ditta nota per abusi e difformità viene graziata dal Comune di Massa»

MASSA – “Una ditta, che avrebbe già dovuto essere caduta a seguito delle note vicende di abusi e difformità, viene graziata e nuovamente autorizzata dal Comune di Massa”. E’ quanto denuncia il Grig Presidio Apuane dopo che il Comune, con DD 1400 del 2 aprile 2012, ha autorizzato il piano di coltivazione di una cava per una durata di 10 anni, ovvero fino al 2 aprile 2022. “La DD 34 – esordiscono dal Grig – ricorda in premessa che la società concessionaria in questione, in virtù della D.D. – Ordinanza del Dirigente del Comune di Massa n. 99 del 16/08/2017, sta attualmente completando le opere inerenti il ripristino delle difformità eseguite nel corso della coltivazione della cava, contestate con precedente D.D. n. 1498 del 13/05/2016, come da progetto di P ripristino approvato nella Conferenza dei Servizi del 04/08/2017”.

“In data 22/09/2017 – proseguono – il legale rappresentante della società ha presentato con istanza di prot. n. 53777, ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 all’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, istanza per l’attivazione del procedimento teso all’ottenimento del “Provvedimento autorizzatorio unico regionale”, comprendente il provvedimento di V.I.A., l’Autorizzazione Comunale all’Estrazione ai sensi della L.R.T. 35/15, l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, nonché ogni altra autorizzazione, nulla osta, assenso, comunque denominati, connessi all’esercizio dell’attività di coltivazione della Cava M72 Valsora Palazzolo in variante, ai sensi dell’art. 23 c. 1 della L.R.T. 35/2015, al Piano di Coltivazione approvato con Determinazione del Dirigente n. 1400 del 02/04/2012”.

Ecco quindi le contestazioni del Gruppo di Intervento Giuridico. La prima riguarda la variante ai sensi dell’art. 23 c. 1 della L.R.T. 35/2015 la quale, sostiene il gruppo, “non poteva essere rilasciata in quanto violava la condizione b) “modifiche riguardanti l’assetto definitivo del sito”, trattandosi di variante in riduzione volumetrica, rispetto al progetto approvato”. La seconda contestazione riguarda il fatto che, “in assenza di PABE, nessuna nuova autorizzazione sostanziale poteva essere rilasciata. Ciò detto la DD 34 del 26/01/2018 stabilisce un termine di durata dell’autorizzazione pari ad anni 5, fino al 25/01/2023”. Il terzo aspetto contestato riguarda la durata della nuova DD 34 del 26 gennaio 2018 che, scrive il gruppo, “non può comunque essere superiore al termine finale della DD 1400 del 02/04/2012 e cioè il 02/04/2022. Siamo in presenza invece di una illegittima durata di 11 anni rispetto alla DD iniziale (10 anni). Il comune di Massa con Autorizzazione, 692 del 17/08/2021, “avvalla” il trasferimento dei diritti di concessione dell’agro marmifero comunale, inv.com. 034/06 e 034/18, tramite trasferimento di ramo d’azienda, ai sensi del regolamento comunale degli agri marmiferi e della LRT 35/2015, dalla una società all’altra”.

“Quarta contestazione – prosegue il Grig -: il Regolamento Comunale degli Agri Marmiferi approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 219 del 04/12/2021, risulta impugnato da regione Toscana avanti al TAR Toscana. Nell’Autorizzazione al trasferimento il Dirigente in modo “spericolato” afferma:”Tenuto conto che la cava in questione nell’anno 2020 non ha svolto nessuna attività estrattiva anche a causa dell’emergenza epidemiologia ancora in corso”.

La caducazione è l’oggetto della quinta contestazione: “L’affermazione del Dirigente “nell’anno 2020 non ha svolto nessuna attività” è parziale e fuorviante. La società è autorizzata fin dalla data del 26/01/2018 con DD 34 a svolgere attività di cava e non risulta che abbia adempiuto agli obblighi concessori fin da quella data e dunque bene prima della “scusante” COVID del marzo 2020. La società risulta pertanto “inattiva” dal 26/01/2018 al 01/03/2020 e cioè per bene 2 anni, 1 mese e 4 giorni o se preferite per 765 giorni”.

Il sesto aspetto contestato riguarda la conduzione della concessione: “La Concessione all’art. 2, conduzione della concessione, non lascia “spazio” a “scusanti artificiose” e recita”: La cava dovrà essere tenuta in costante attività con l’impiego di personale, mezzi tecnici ed economici adeguati all’importanza del giacimento”. L’art. 3, CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE, prevede alla lettera c) la Decadenza nel caso di coltivazione in assenza della preventiva autorizzazione comunale e conduzione gravemente irrazionale nelle lavorazioni di cava, ascritta alle note vicende di abusi e difformità la ditta; inoltre che “cessi l’attività di cava o, comunque, sospenda anche temporaneamente tale attività senza il preventivo consenso del comune”. Il gruppo chiede quindi al tecnico istruttore, al responsabile dell’Ufficio Cave, al Dirigente del settore, di “sospendere il trasferimento dei diritti di concessione in attesa delle verifiche richieste per la sospensione di 765 giorni dell’attività e si chiede di produrre alla scrivente associazione la richiesta di sospensione della società e il preventivo consenso del comune, come previsto dal contratto di Concessione”.

Infine il gruppo chiede di “accertare presso l’ufficio marmo del comune di Carrara e Soprintendenza di Lucca lo stato degli abusi e delle difformità riscontrate; se ciò risponde al vero, sarebbe “etico” che il comune di Massa non trasferisse alcun diritto di concessione a chi non rispetta e tutela l’ambiente e il paesaggio, così chiudendo definitivamente lo “scempio””.