MASSA – Promuovere lo sport e il territorio da una parte, educare alla sicurezza e al rispetto verso l’ambiente dall’altra. Questi, in sintesi, gli obiettivi di Massup1530, un progetto triennale ideato dall’omonima associazione che, dopo le edizioni del 2019 e il 2020, aggiunge quest’anno un ulteriore tassello. Due anni fa, infatti, l’iniziativa era nata come evento di stand up paddle (Sup), una passeggiata sul mare alla scoperta delle bellezze paesaggistiche della costa apuana. Un modo per conciliare lo sport con l’amore verso il territorio. Nell’edizione 2021, la sinergia fra un gran numero di partner istituzionali e sportivi, associazioni, aziende e media locali, ha portato ad una evoluzione del progetto, con l’aggiunta di una “caccia al tesoro” alla scoperta dei luoghi simbolo del territorio apuano. Il gioco prenderà il via, nella spiaggia libera Bad Kissingen di Marina di Massa, dalle 9.30 alle 12.30 e, nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 18. A seguire, la classica passeggiata in stand up paddle, un’esperienza completamente gratuita che permetterà, fra le altre cose, di apprendere i buoni comportamenti da tenere in acqua.

La spiaggia Bad Kissingen verrà allestita per ospitare il gioco con i gazebi dei vari partner che hanno deciso di aderire al progetto: Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale di Massa, Società Nazionale Salvamento di Genova, Croce Rossa, Polo Turistico Toscana Nord, centro sub Alto Tirreno, Associazione amici di Andrea ed evento Night of Thriathlon, A.Fa.P.H (Associazione famiglie portatori di handicap onlus). Ognuno di questi sottoporrà ai partecipanti delle domande simpatiche su temi di educazione ambientale, alla salute e alla sicurezza, in mare e non. Un modo, insomma, per informare sui buoni comportamenti da tenere in mare in spiaggia e, più in generale, in ogni contesto civile. Il tutto attraverso una strategia ludica, in grado di rendere il processo di apprendimento meno pesante, soprattutto per i più giovani.

Foto 3 di 3





La Capitaneria di Porto, rappresentata alla conferenza stampa di presentazione dell’evento dal comandante Antonio Masiello, sarà presente con un suo gazebo in cui informerà sulla cultura del mare e sul rispetto dell’ambiente marino. I Vigili del Fuoco, come ha spiegato l’ispettore Mario Luca Lavorini, prenderanno parte sia all’escursione in mare, fornendo una moto d’acqua, che ai giochi sulla spiaggia. Il loro obiettivo sarà quello di “portare a conoscenza di tutti la sicurezza non solo nell’ambiente di mare, ma nell’ambito di tutte le attività di cui si occupano i vigili del fuoco”. Un gazebo sarà riservato alla polizia municipale di Massa che, ha sottolineato l’ispettore Laura Luise, si impegnerà a far capire ai bambini le regole di buona condotta in spiaggia e in strada. “Regole che sembrano banali, ma che spesso dagli adulti vengono dimenticate – ha fatto notare l’ispettore -. Puntiamo a farle imparare ai bambini, in modo che possano poi trasmetterle ai genitori”. E a completare il percorso di stand sulla spiaggia ci saranno le postazioni della Croce Rossa, del 118, del centro sub Alto Tirreno, del polo Turistico Toscana nord e della società Salvamento di Genova.

Tra gli scopi primari dell’iniziativa vi è senz’altro quello di promuovere l’Ambito Turistico Riviera Apuana, costituito dai comuni di Massa, Carrara e Montignoso e di cui Massa è ente capofila. “Il Comune si è attivato mettendo a disposizione tutti i suoi apparati – ha detto l’assessore allo sport Paolo Balloni – per fare in modo che ci fosse un concreto supporto a un evento di questo genere. Un evento che ha diversi elementi pregevoli, tra cui la promozione del territorio, la pratica dello sport e la tutela dell’ambiente. Lo sport, in particolare, assume in questo contesto il suo più alto valore, allontanandosi dagli aspetti competitivi e avvicinandosi più alla crescita dell’individuo”.

Presente anche la vice prefetto Sabatina Antonelli, che del progetto ha apprezzato “i profili della prevenzione, della sicurezza e dell’educazione alle buone pratiche”. “E mi è piaciuta la metodologia con cui si intendono veicolare questi principi, ovvero la ludicizzazione, con una strategia di coinvolgimento di realtà e di persone di diverse fasce di età”.

Numerose anche le aziende partner del progetto: Fonteviva, Malati di Surf, Consorzio Balneari Massa, Kau Kau Club, Live Multimedia srl, Gelati Giuntoli, Riccardo Della Pina, Frigo Service srl, La Bottega di Adò, Radio Nostalgia e Antenna3.

L’appuntamento è per sabato 28 agosto alle 18 con la passeggiata in stand up paddle, cuore del progetto da cui tutto è cominciato. Per chi non avesse la tavola sup, ci sarà la possibilità di noleggiarla a prezzo agevolato. Il gioco in spiaggia sarà su prenotazione e dedicato ai minori di età. I gruppi non dovranno superare un massimo di 8 partecipanti con 2 adulti accompagnatori. La partecipazione alle attività è gratuita e richiederà il rispetto di tutta la normativa anti-covid.