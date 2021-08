MASSA – «Caro presidente, nel 1996 partecipai come coordinatore del Gruppo Lavoro Massese di Italia Nostra ad un incontro ad Alteta organizzato da un comitato unitario di cittadini coordinato dal maestro Paolo Casotti sul problema dell’inquinamento e cemento nelle periferie. Erano presenti varie associazioni: il Wwf, Legambiente, Ass. Benetti ed altre. Tra i vari interventi per rispondere in modo costruttivo e tangibile a tutti i cittadini, proposi di portare anche in questo quartiere l’idea della forestazione urbana, lanciata da Italia Nostra nazionale, cioè impiantare nelle città e nelle periferie degradate tutta una serie di alberature come a imitare una vera foresta urbana». Lo afferma in una lettera aperta Bruno Giampaoli, presidente della sezione di Massa-Montignoso di Italia Nostra, che si rivolge al presidente della Provincia di Massa-Carrara, Gianni Lorenzetti.

«Per venire al concreto – spiega Giampaoli – proposi di inserire lungo il primo tratto di via Bordigona, strada che collega Alteta a Massa, una serie di Oleandri piante colorate e resistenti. Al Progetto aderirono alcune associazioni; in seguito portai la proposta al presidente della Provincia di allora, Franco Gussoni, il quale prima di accettare il progetto volle effettuare un sopralluogo con l’assessore Cosci e poi dette l’ok. E così insieme a Paolo Casotti e alcuni abitanti del luogo, tramite una sottoscrizione, iniziammo a piantare gli oleandri che ancora esistono e rendono più bella e vivibile questa antica strada di periferia urbana».

«Oggi ci rivolgiamo di nuovo a lei, signor presidente, affinché accolga la nostra richiesta del 26 novembre 2020 di un nuovo piccolo intervento di sistemazione e reinserimento di alcune piante che essendo morte o rubate creano dei vuoti nella cortina delle alberature dando una brutta sensazione di degrado e trascuratezza. Signor presidente, il costo del progetto è irrisorio mentre il risultato sarebbe grande e importante per tutti noi associazioni ambientaliste e cittadini dell’Alteta da sempre trascurata da tutti».