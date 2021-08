CARRARA – “Chi ha autorizzato l taglio dei pini nella pineta Paradiso?”. Lo chiede all’assessore Andrea Raggi Nicola Pieruccini, commissario provinciale della Lega, mentre denuncia quella che definisce una “nuova strage di pini marittimi”. “L’assessore – esordisce Pieruccini – ne ha fatti tagliare una ventina nella pineta Paradiso, lasciando all’interno dell’area grandi spazi deserti e desolati. Quei tagli sono invasivi e non necessari. Le pinete del nostro territorio sotto la gestione del “famoso tagliatore di pini” Andrea Raggi continuano il loro drammatico e veloce declino che le sta portando alla sparizione ed il verde mantello che per più di un secolo ha coperto e ossigenato la nostra zona a ridosso del mare, ha già sopportato troppi drastici abbattimenti senza il posizionamento di cartelli obbligatori ad indicare la tipologia dell’intervento, le autorizzazioni ed i responsabili dei lavori”.

“La Lega Salvini Premier – prosegue Pieruccini – pretende che l’Assessore Andrea Raggi informi i cittadini se siano state rilasciate le autorizzazioni necessarie al taglio di circa 20 pini nel rispetto delle norma, visto che all’interno della pineta pare che non siano state nemmeno allestite aree di cantiere con le opportune indicazioni sulla sicurezza. Inoltre sarebbero stati tagliati pini sani, perché ritenuti pericolosi, mentre potevano essere estirpati e ripiantati come avviene in altre realtà. Ovviamente non intendiamo subire passivamente tale raid in atto – precisa il commissario della Lega – e quindi chiediamo l’immediata sospensione delle operazioni che, fra l’altro, dovrebbe riguardare anche altre zone di Marina. La Lega, a fronte di questo scempio perpetrato ormai da tempo dall’Amministrazione 5 Stelle, che non ha mai dimostrato attenzione verso l’ambiente e la tutela del verde pubblico, intende trasmettere agli organi competenti una segnalazione per chiedere di verificare quali e quanti piante siano state eliminate, sulla base di quali criteri sono stati scelti i pini da abbattere e se sono stati individuati da un esperto agronomo che ha verificato e attribuito ad ognuno di loro la categoria e le motivazioni del taglio”.

“Dopo l’ennesimo stramazzamento dei nostri pini domestici – chiude Pieruccini -, la Lega Salvini Premier chiede anche a chi sono stati affidati i lavori e quanto sono costati alla comunità. E già che ci siamo, auspicherebbe anche di conoscere le sorti degli squallidi monconi di pino che sono la vergogna di Via Genova e che, dopo la figuraccia della pubblicazione del bando per le sculture lignee, poi annullato a causa dell’obbrobrio che aveva indotto a residenti e turisti ad una smorfia disgustata, sono rimasti lì a testimoniare la stupidita, la noncuranza verso il decoro urbano e la scelleratezza dell’amministrazione 5 Stelle”.

L’assessore Raggi, contattato dalla Voce Apuana, contraddice subito il commissario provinciale della Lega sul fatto che siano stati abbattuti pini sani. “Ovviamente è falso”, sostiene, prima di passare a spieigare che “nell’ambito della ordinaria attività di verifica e sicurezza delle aree alberate sono stati tagliati, da Nausicaa, alcuni alberi completamente secchi”. “Il servizio di Manutenzione del Verde di Nauscaa – aggiunge – ha le schede ed il monitoraggio di ogni singolo intervento effettuato. Come sempre, in mancanza di contenuti concreti, si cerca fare un po’ di polverone per andare sul giornale”.