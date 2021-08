L’Asl ricerca un’immobile ad Aulla per utilizzarlo come centro per minori e famiglie

AULLA – L’Azienda Usl Toscana Nord Ovest rende noto che intende ricercare un immobile/porzione di immobile in locazione passiva, nel Comune di Aulla, per adibirlo a sede delle attività ora svolte presso l’immobile attualmente occupato dal Centro minori e famiglie, affinché possa essere garantita una migliore ubicazione territoriale delle stesse.

A tale fine, i soggetti interessati sono invitati a presentare una proposta alle seguenti condizioni e modalità: l’immobile deve essere già costruito all’atto della partecipazione all’avviso pubblico in questione; deve essere ubicato nel Comune di Aulla, preferibilmente nella zona centrale, con esclusione delle frazioni; deve possedere le seguenti caratteristiche: essere autonomo o porzione compatta e continua di immobile, dotato di autonomia funzionale, e qualora sia costituito da un complesso condominiale, i locali dovranno avere ingresso completamente indipendente; essere ubicato nel territorio del Comune di Aulla, in zona centrale, non isolato, di facile viabilità, con sufficienti disponibilità di parcheggio, preferenzialmente gratuito nelle aree limitrofe, e servito dai mezzi pubblici, in modo da essere facilmente raggiungibile da parte degli utenti e consentire al personale facili e rapidi contatti con le altre strutture territoriali; avere una superficie calpestabile compresa fra i 200 e i 250 mq, così articolati: 8 locali da adibire ad uffici (6 uffici di circa 12 mq e 2 uffici di circa 16 mq); 2 locali di circa 20-25 mq, da adibire rispettivamente a sala riunioni e ludoteca; un locale da adibire ad archivio (circa 16 mq); 4 servizi igienici separati, dei quali 2 per gli operatori e 2 per gli utenti.

La proposta locativa di immobile dovrà pervenire in plico chiuso all’Asl Toscana Nord Ovest, a cura e spese del proponente, entro il termine delle ore 12 di venerdì 10 settembre, a mezzo del servizio di Poste Italiane s.p.a. tramite raccomandata con avviso di ricevimento, tramite corriere o mediante consegna diretta a mano al seguente indirizzo: Azienda USL Toscana Nord Ovest – Gestione Beni Immobili viale Alfieri 36 – 57124 Livorno.

In caso di consegna diretta sarà possibile consegnare il plico a mano, presso il medesimo indirizzo sopra riportato, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12 di ciascun giorno lavorativo. In quest’ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta, con l’indicazione dell’ora e della data di consegna.

Le proposte pervenute oltre il termine di venerdì 10 settembre non verranno prese in considerazione, anche se spedite entro lo stesso. L’apertura dei plichi avverrà presso gli uffici del dipartimento tecnico dell’ASL Toscana Nord Ovest, a Livorno, lunedì 13 settembre alle ore 10.

L’avviso pubblico e i relativi allegati sono disponibili al seguente indirizzo web: https://www.uslnordovest.toscana.it/bandi-e-concorsi/7533-avviso-pubblico-manifestazione-di-interesse-per-locazione-di-un-immobile-nel-comune-di-aulla-da-adibire-a-centro-minori-e-famiglie.