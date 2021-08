LUNIGIANA – Proseguono i lavori di ricostruzione del ponte di Albiano Magra. Le pile della nuova struttura stanno prendendo forma e, contemporaneamente, è in corso la rimozione lato Albiano della quinta campata del ponte crollato.

“Sulla seconda pila del nuovo ponte – si legge sul portale del commissario straordinario per il ripristino del viadotto – da cui hanno avuto avvio i lavori sulle fondazioni, è stata completata l’armatura e la casseratura del pozzo di valle e gettato il calcestruzzo per la realizzazione del plinto. Sulla prima pila, che segue a stretta distanza quanto è in opera sulla seconda pila, sono stati completati gli scavi per la fondazione e montaggio delle armatura ed è iniziata la scapitozzatura dei pali. Sulla terza pila sono state completate le iniezioni del jet grouting, che sono adesso in fase di maturazione, saranno quindi di prossimo avvio le stesse lavorazioni che sono attualmente in corso per la prima pila. Sempre sulla sponda di Albiano Magra è stata inoltre portata a soluzione l’interferenza con la linea del Consorzio Ceparana-Enel, con il tracciamento impronta nuova spalla. Nella demolizione della spalla del ponte crollato, dal medesimo lato, facendo seguito a quanto già realizzato la settimana precedente, si sta procedendo con la rimozione della quinta campata. Sulla sponda di Caprigliola, nell’area interessata dalla realizzazione della nuova intersezione con rotatoria, opera in corso di avvio, è stato assemblato e posato il tubo finsider per la risoluzione dell’intersezione con il tombino del Rio Cafaggio”.