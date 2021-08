MASSA – Da Avenza ai colli apuani del Candia, lungo la via Francigena, fino ad arrivare alla porta di Borgo del Ponte. Alle 16.30 di ieri, 21 agosto, i pellegrini sono stati accolti a Massa dal sindaco Francesco Persiani e dal vice sindaco Andrea Cella, grazie anche al contributo dell’associazione dei residenti di Borgo del Ponte e dalla “Ducato” di Massa. Al loro arrivo hanno trovato un piccolo rinfresco a cura del consorzio dei produttori del vino Candia dei Colli Apuani, dopodiché sono stati loro consegnati gli attestati da mostrare all’ostello Palazzo Nizza di piazza Mercurio e un libro sugli itinerari massesi scritto da Angela Maria Fruzzetti.

Da Borgo del Ponte il cammino è proseguito fino in Piazza Palma, dove i giovani scultori dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, insieme al professor Balocchi, hanno mostrato ai pellegrini le statue del simposio di scultura che verranno collocate sulla via Francigena per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

“Sono orgoglioso di quanto fatto dall’amministrazione Persiani, la prima amministrazione massese a entrare ufficialmente nell’associazione europea delle vie Francigene – ha commentato il vice sindaco Andrea Cella – cosa che ci ha permesso di ospitare la tappa che inizialmente era prevista come semplice passaggio in bicicletta. Siamo riusciti invece ad ottenere il passaggio a piedi e la sosta all’ostello. Siamo felici ed orgogliosi, e ringraziamo tutte le associazioni che ci hanno aiutato a realizzare questa accoglienza particolare e importante, ovvero l’associazione dei residenti di Borgo del Ponte, la Ducato di Massa e la Francigenando di Antonella Aurora Manfredi, che ha accompagnato i pellegrini nel primo tratto, da Carrara a Massa”.

I pellegrini sono poi passati da Palazzo Ducale per una breve visita, accompagnati dalla dipendente dell’ufficio turismo del Comune di Massa Paola Vitaloni, prima di arrivare all’ostello Palazzo Nizza, dove hanno passato la notte. Oggi il percorso proseguirà in bike ed il gruppo transiterà nel comune di Montignoso, per poi proseguire verso altri comuni della Toscana.