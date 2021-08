«Scuole, dalla Provincia niente soldi e promesse a vuoto. E il Pd, alleato coi 5 stelle, tace»

MASSA-CARRARA – “Milioni di euro piovuti in Provincia per le scuole, ma grazie anche al menefreghismo dei nostri consiglieri provinciali Cristiano Bottici e Andrea Vannucci, a Carrara niente soldi, ma solo promesse”. Inizia così il duro attacco di Nicola Pieruccini, commissario provinciale della Lega, nei confronti del presidente della Provincia Gianni Lorenzetti. Pieruccini esordisce ricordando lo scontro nato nei mesi scorsi, per mancanza di spazi, tra le sedi del liceo Montessori-Repetti di Carrara. “C’era stata una vera guerra tra i licei – afferma il commissario provinciale della Lega – in quanto da anni il liceo delle Scienze Umane e il Linguistico del Montessori sono accorpati con il classico Repetti. Si tratta di tre sedi, ognuna con il proprio carico di gravi problemi strutturali, tant’è che l’incuria della politica del Pd provinciale ha causato anche uno sciopero inascoltato. Gli studenti infatti non accettano di fare la fine dello scientifico Marconi, che per colpa del disinteresse del Presidente Lorenzetti, si è ritrovato nel degrado attuale. La Lega Salvini Premier quindi non ha nessuna intenzione di assecondare il vizio delle false promesse in campagna elettorale e, vista la situazione di grave disagio per gli studenti, chiede un minimo di decenza da parte del candidato del Pd Gianni Lorenzetti”.

“Da mesi – attacca Pieruccini – non fa altro che snocciolare milioni euro per i finanziamenti delle scuole, per ora mai visti, di certo già a gennaio 2020 aveva raccontato di essersi aggiudicato 690 mila euro sul bando del Ministero dell’Interno come fondo per la progettazione esecutiva anche dei nostri due licei Marconi e Repetti. Lorenzetti inoltre aveva dichiarato che nel piano edilizia scolastica 2018-2020 erano già stanziati 3 milioni e 750mila euro per demolizione e ricostruzione del blocco aule sul cortile interno del Tacca a Carrara e 3 milioni e 912mila euro per demolizione e ricostruzione della palazzina dell’istituto Zaccagna. Ma le bugie hanno le gambe corte, perché è già trascorso più di un anno e mezzo e, tranne che per le quotidiane bufale da conferenze stampa, non abbiamo visto cantieri aperti da nessuna parte. Lorenzetti, sempre nel 2020, aveva anche ammesso che per gli istituti di Carrara stava ancora attendendo i permessi a costruire da parte del Comune e che a breve avrebbe avuto un incontro con il Sindaco De Pasquale per cercare di velocizzare l’iter. Ma nel frattempo il Pd, per l’alleanza siglata con i 5 Stelle al fine di blindare la sua rielezione, su queste promesse a vuoto e sui gravi disagi degli studenti, tace”.

“Ma vediamo in dettaglio cosa prevedevano i finanziamenti promessi dal Presidente per i nostri studenti – prosegue l’esponente leghista -: al Liceo Marconi sarebbero spettati 300mila euro per progettare la demolizione del vecchio complesso inagibile e la ricostruzione di aule e laboratori. Per il Repetti la somma disponibile sarebbe stata invece di 190mila euro per un progetto di adeguamento sismico e alla normativa antincendio ed un ampliamento della struttura. Ieri di nuovo il Presidente Lorenzetti era sulla stampa a farsi la propaganda elettorale con un’altra milionata in arrivo per tre scuole della provincia, ma nemmeno una di Carrara. Infatti mentre saranno finanziati il liceo di Massa, di Villafranca e di Aulla, i nostri consiglieri Bottici e Vannucci assieme al Presidente, sperano nelle “eventuale utilizzo di altre somme aggiuntive “ e se abbiamo tanta fortuna, forse ma non si sa quando, potrebbe anche essere candidato l ‘Istituto Galilei Marconi di Carrara per 551 mila a cosiddetto “babbo morto””.

“La Lega Salvini Premier – conclude Pieruccini – sostiene che ad un mese dall’avvio delle lezioni appare intollerabile questa situazione. È chiaro che il grado di attenzione alle esigenze degli studenti da parte di Lorenzetti è nullo e duole dover ravvisare tutti i limiti di una campagna elettorale fondata su promesse e risorse inesistenti rispetto alle reali esigenze. Si ponga immediato rimedio a questa autentica vergogna e si dimostri con atti concreti e non solo a parole al vento, la reale situazione della messa in sicurezza delle strutture scolastiche di competenza della Provincia”.