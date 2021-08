CARRARA – La Console Generale degli Stati Uniti a Firenze Ragini Gupta è stata in visita ufficiale a Carrara nella giornata di ieri, giovedì 19 agosto.La Console Generale è stata accolta dal sindaco Francesco De Pasquale e dal presidente del Consiglio comunale Michele Palma che l’hanno accompagnata, assieme al suo staff, a visitare Colonnata, la Cava Gioia e alcune aziende di prodotti tipici locali, dove ad accogliere le istituzioni era presente anche Claudio Menconi, cuoco scultore premiato con la medaglia d’oro in coppa del mondo in cucina, sezione decorazione, per le sue opere d’arte intagliate nel cibo. Quindi si è svolto il pranzo, dove il lardo è stato proposto alla prestigiosa delegazione sotto varie declinazioni.

La visita è poi proseguita nel centro storico di Carrara. Presso l’Accademia di Belle Arti la Console Generale ha incontrato una delegazione di Anpi e il direttore dell’Accademia, Luciano Massari: nell’occasione sono state ripercorse le vicende storiche che legano gli Stati Uniti e il nostro territorio, nella lunga strada che ha portato alla liberazione dal nazismo.

“È stata un’ottima opportunità sperimentare in prima persona i forti legami fra Stati Uniti e Carrara, soprattutto la liberazione condivisa fra i soldati americani e i partigiani, ha dichiarato la console generale Ragini Gupta. Le battaglie che hanno avuto luogo intorno alla Linea Gotica per liberare questa zona ci accomunano. Ho accolto con molto entusiasmo l’opportunità di apprezzare le eccellenze regionali come il lardo di Colonnata e la lunga e straordinaria storia del marmo di Carrara”. Il sindaco Francesco De Pasquale ha espresso la propria soddisfazione per la visita della Console Generale degli Stati Uniti a Firenze, la seconda in pochi anni, dopo quella nel 2018 del Console Benjamin V. Wohlauer.

“Sono queste occasioni fondamentali per rinsaldare i rapporti tra la nostra città e gli stati Uniti, al fine di proseguire un proficuo scambio di informazioni utili per lo sviluppo economico legato al marmo”, dichiara il Sindaco. Il primo cittadino, nel ricordare che a Carrara nell’800 era presente un consolato americano, sottolinea il carattere internazionale che la città continua a mantenere dal punto di vista non solo economico, ma anche culturale e turistico.

Il presidente del Consiglio comunale Michele Palma ha ricordato alla Console Generale il ruolo fondamentale delle donne e degli uomini di Carrara negli eventi legati alla Resistenza e alla guerra di Liberazione: “Significativo, durante la battaglia che si consumò sulle colline di Fontia, l’episodio che ha visto coinvolti il tenente colonnello Jack Phelan, alcuni suoi commilitoni della 473esima divisione di fanteria e i prigionieri nazisti della Wehrmacht della 148esima divisione di Fanteria, uniti in punto di morte dallo stesso desiderio di rivedere i propri cari. E’ allo studio la realizzazione a Fontia di una delle tappe di un percorso dedicato alla valorizzazione della Linea Gotica”. E’ fondamentale, dunque, tenere attivi i contatti con istituzioni importanti come il Consolato, che l’amministrazione comunale ringrazia per l’interesse con cui guarda a Carrara.