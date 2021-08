In Comune a Carrara la consegna dei tesserini venatori. Gli orari dell’ufficio

CARRARA – È in corso, presso l’ufficio Sport Caccia e Pesca del Comune di Carrara, a piano terra del palazzo civico in piazza 2 Giugno, la consegna dei tesserini venatori per la stagione 2021-2022. L’ufficio è aperto lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il martedì dalle ore 15.00 alle 17.00.

I tesserini venatori possono essere rilasciati previa esibizione del libretto di porto d’armi valido (con i pagamenti delle tasse governativa e regionale in corso di validità) e dell’allegato alla licenza di caccia (ossia il tesserino giallo). Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Sport Caccia e Pesca ai numeri 0585/641460 – 641449