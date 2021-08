Terminati i corsi promossi da Ial Toscana. 17 giovani su 25 stanno già lavorando

TOSCANA – Gran finale per i corsi di istruzione e formazione professionale organizzati dall’agenzia Ial Toscana a Viareggio, quello che ha avuto luogo nei giorni scorsi nella limonaia di villa Borbone. Venticinque i giovani che hanno preso parte ai due percorsi, approvati nell’ambito del sistema regionale toscano della formazione e finanziati con risorse ministeriali collegate a Giovanisì, il progetto regionale per l’autonomia dei giovani.

Due i percorsi formativi, il primo denominato “Goods” per operatore ai servizi di vendita e l’altro “Master beauty”, per operatore del benessere, addetto estetista, svolto in parternariato con l’agenzia formativa Zefiro. Le attività erano rivolte ai giovani in possesso della terza media e di età inferiore ai 18 anni. Il via nell’ottobre 2018 e al termine dei tre anni di corso e di quasi 3mila ore di formazione, di cui ottocento di stage in quarantasette aziende del territorio, i partecipanti lo scorso mese di luglio hanno affrontato la commissione d’esame istituita dalla Regione Toscana.

«Questi percorsi triennali rappresentano un’opportunità di scelta ancora poco conosciuta per gli studenti in uscita dalle medie, infatti – spiegano da Ial Toscana – in alternativa alla scuola superiore è possibile iscriversi e partecipare a questi percorsi formativi. Grazie ai quali si assolve al diritto dovere all’obbligo di istruzione e formazione e si è introdotti nel mondo del lavoro, acquisendo competenze professionali e facendo esperienza di stage in aziende locali».

Due percorsi che insieme al corso “Spa” per operatore del benessere, estetica, il cui esame si è svolto lo scorso maggio, hanno qualificato venticinque giovani di cui diciassette stanno già lavorando, mentre altri sei hanno optato per il ritorno nel sistema scolastico al fine di conseguire il diploma di maturità. Due risultati diversi ma entrambi importanti.